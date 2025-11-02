Болоня отказа десет от Парма

Болоня спря серията си от две последователни равенства в Серия А с победа. Тимът спечели при гостуването си на Парма с 3:1 в мач десетия кръг.

Адриан Бернабе изведе домакините от Парма напред в резултата още в първата минута. Аржентинецът Сантяго Кастро изравни за Болоня четвърт час по-късно.

Десет минути преди края на първото полувреме друг аржентинец - Кристиан Ордонес от Парма, получи втори жълт картон и напусна преждевременно терена.

Така второто полувреме бе в една посока, като първо Сантяго Кастро вкара втори гол за гостите, а в добавеното време Хуан Миранда оформи крайното 3:1.

Болоня излезе на пето място в класирането, като има равни точки в Милан и Ювентус. Парма е на 16-а позиция със 7 точки.