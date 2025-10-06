БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Активираха системата BG-ALERT в Елените
Чете се за: 01:35 мин.
Спорт
Чете се за: 05:50 мин.
Оранжев код за опасно време днес, червен - за...
Чете се за: 00:37 мин.

Борха Иглесиас се присъедини към отборa на Испания за мачовете с Грузия и България

Чете се за: 01:35 мин.
Спорт
Нападателят на Селта Виго попадна в състава на Луис де ла Фуенте.

Борха Иглесиас
Снимка: БТА
Нападателят на Селта Виго Борха Иглесиас, който вкара шест гола в десет мача от началото на сезона, бе извикан в разширения състав на националния тим на Испания по футбол за световните квалификации срещу Грузия и България, обявиха от федерацията.

Селекционерът Луис де ла Фуенте обяви състав без Иглесиас, но в последствие от нея отпадна заради контузия Ламин Ямал, чиято контузия в слабините се възобнови при загубата на Барселона от Пари Сен Жермен с 1:2 в Шампионската лига. От Барса обявиха, че футболистът ще отсъства от терените между две и три седмици.

В световните квалификации Испания ще играе срещу Грузия на 11 октомври в Елче и срещу България на 14 октомври във Валядолид.

Де ла Фуенте може да се лиши и от халфа Родри, който получи травма в неделния мач на Манчестър Сити срещу Брентфорд.

32-годишният Иглесиас беше повикан за първи път в националния отбор през 2022 г. от Луис Енрике и изигра първия си мач за тима срещу Швейцария в Лигата на нациите (загуба с 1:2). Той не попадна в състава за световното първенство през 2022 г. Националът игра отново за Испания през 2023 г. след назначението на Де ла Фуенте при загубата от Шотландия с 0:2.

Ламин Ямал пропуска мача с България
Ламин Ямал пропуска мача с България
Нападателят е контузен и ще се възстановява 2-3 седмици.
Чете се за: 01:07 мин.
#Национален отбор по футбол на Грузия #национален отбор по футбол на Испания #Български национален отбор по футбол за мъже #Борха Иглесиас

