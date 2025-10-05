БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Испанският национал Родри получи нова контузия и най-вероятно ще пропусне мача с България

Испанските медии прогнозират, че той няма да бъде на разположение на испанския селекционер Луис де ла Фуенте за мачовете с Грузия на 11 октомври и с България на 14 октомври. 

испанският национал родри получи нова контузия вероятно пропусне мача българия
Слушай новината

Полузащитникът на Манчестър Сити и испанския национален отбор - Родри, получи контузия. Родри, който близо година лекуваше тежка контузия в коляното, бе сменен принудително в 22-а минута при победата на Сити с 1:0 над Брентфорд в английската Висша лига. Най-вероятно той ще пропусне предстоящите мачове срещу Грузия и България от световните квалификации.

Носителят на Златната топка за 2024 година получи почивка в мачовете срещу Хъдърсфийлд и Бърнли и се завърна в титулярния състав за двубоя срещу Монако в Шампионска лига по-рано тази седмица и отново започна в стартовите 11 срещу Брентфорд, но мускулна травма принуди Пеп Гуардиола да замени опитния халф още в началото на мача и да пусне на негово място Нико Гонсалес.

Все още няма яснота колко дълго ще се възстановява Родри, но испанските медии прогнозират, че той няма да бъде на разположение на испанския селекционер Луис де ла Фуенте за мачовете с Грузия на 11 октомври и с България на 14 октомври.

