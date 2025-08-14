БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Локализиран е големият горски пожар край Кърджали
Борислав Радулов донесе първи медал на България от Световните спортни игри

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
Кикбоксьорите ни продължават със страхотното представяне.

Борислав Радулов
Българският кикбоксьор Борислав Радулов се окичи с бронз на Световните спортни игри в Чънду (Китай).

Шампионът на планетата от Анталия 2019 победи категорично Роланд Вичиан (Германия) с 19:9 точки в мача за третото място при 63-килограмовите в стила пойнт файтинг.

Медалът му е реално първият за страната ни на Световните спортни игри.

Другите двама национали по кикбокс, които участват в надпреварата - Александра Георгиева и Димитър Стоянов, вчера си осигуриха най-малко сребърни отличия, след като се класираха за финалите в своите дисциплини.

Те ще се опитат да спечелят злато по-късно днес, като Георгиева ще излезе на татамито в категория до 60 килограма на пойнт файтинг срещу британката Евелин Нейенс, а Стоянов ще търси титлата при 75-килограмовите в стила К1 срещу израелеца Осаид Джодах.

Тримата кикбоксьори донесоха и първите медали за България на Световните игри, в които са включени 34 спорта, които не попадат в програмата на летните Олимпийски игри.

#Световни спортни игри #Борислав Радулов #кикбокс

