Борислава Христова и Жирона приключиха в Еврокъп (ВИДЕО)

Борислава Христова и Жирона приключиха своето участие в Еврокъп през този сезон. Българката и нейните съотборнички допуснаха грешка срещу при гостуването на АСВЕЛ Вильорбан след 51:72 във втория мач от четвъртфиналите.

Баскетболистките на Роберто Игнес спечелиха преди седмица на испанска земя със 77:72, но убедителната победа на французойките и по-добрата точкова разлика се оказаха решаващи да отстранят испанките. На полуфиналите АСВЕЛ ще има за съперник Динамо Сари, който отстрани Гипускоа.

Христова се включи от резервната скамейка, но този път остана далече от силното си представяне през сезона. Българската националка записа скромните за нейните възможности 9 точки, 3 борби и 1 асистенци за 28 минути в игра. Про стрелбата си крилото бе 2/7 от близка дистанция, 0/2 зад дъгата и 2/2 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Домакините стартираха силно и овладяха инициативата, повеждайки с 6 точки след 10 минути игра. Французойките включиха на още по-сериозни обороти във втората част и пътят към двуцифрената разлика бе открит, като това бе достатъчно да се изстрелят при 40:26 на голямата почивка. През второто полувреме силите на гостите да отговорят на удара сякаш се поизчерпаха и АСВЕЛ не допусна срив до края на мача, за сложи точка на спора.

Your post has been delivered#EuroCupWomen x @unigirona pic.twitter.com/v340KcAuDx