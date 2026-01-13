Борусия Дортмунд продължава да гони Байерн Мюнхен с домакински успех над Ведер Бремен

Борусия Дортмунд победи Ведер Бремен с 3:0 в мач от 17-ия кръг на Бундеслигата. С успеха тимът се доближи на 8 точки от лидера в таблицата Байерн Мюнхен.

Домакинският натиск на "жълто-черните" се отплати в 11-ата минута, когато откриха резултата. Нико Шлотербек засече с глава центриране от ъглов удар на Юлиан Риерсон.

До почивката Джъстин Гидеон можеше да възобнови равенството, но Грегор Кобел спаси изстрела му.

След почивката възпитаниците на Нико Ковач удвоиха преднината си. В 76-ата минута Марсел Забицер овладя подаване в наказателното поле на Феликс Нмека и с шут в близкия ъгъл се разписа.

Домакините лишиха остатъка от двубоя от интрига с трети гол в 83-ата минута. Резервата Джоуб Белингам пресира Амос Пипер и му отне топката. Кълбото отиде на пътя на Серу Гираси, който бе точен с удар от движение.

Борусия Дортмунд остава на второто място в класирането с актив от 36 точки. Вердер Бремен заема 12-ата позиция в подреждането със 17 пункта.

В другия мач, игран по същото време, Майнц победи Хайденхайм с 2:1. По същото време трябваше да се играе и срещата между Хамбургер и Байер Леверкузен, но тя бе отложена, заради атмосферните условия в Хамбург.

В ранния мач от деня Щутгарт се наложи над Айнтрахт Франкфурт с 3:2 след обрат.