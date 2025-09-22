Борусия Дортмунд продължава да преследва Байерн в Бундеслигата

Отборът на Борусия Дортмунд спечели с минималното 1:0 домакинството си на Волфсбург в последния мач от програмата на четвъртия кръг в Бундеслигата.

Успехът на "Сигнал Идуна Парк" задържа "жълто-черните" съвсем близо до лидера в класирането Байерн Мюнхен, който до момента е с максималните 12 точки - с две повече от тима на вестфалци, който е втори.

Единственото попадение в мача падна в 20-ата минута, когато Карим Адейеми реализира след подаване на Юлиан Риерсон.

До почивката Волфсбург не създаде нищо интересно в атака, но през второто полувреме "вълците" имаха по-добрите възможности. Най-чистата бе в 59-ата минута, когато Константинос Кулиеракис уцели греда.

За Волфсбург поражението е първо през сезона и тимът е на 12-о място в класирането с 5 точки.