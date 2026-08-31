Борусия Дортмунд се насочи към полски талант за заместник на Константелиас

Борусия Дортмунд е близо до привличането на една от големите надежди на полския футбол Марсел Регула, докато германският клуб спешно търси заместник на тежко контузения Янис Константелиас.

19-годишният атакуващ полузащитник на Заглембе Любин се е превърнал в сериозна трансферна цел за вицешампиона на Германия, а преговорите вече са в напреднала фаза. Според полските медии Регула е постигнал договорка с Борусия за личните си условия, а клубът му е готов да го пусне при подходящо предложение.

Очаква се трансферната сума за младия футболист да бъде под 10 милиона евро, което прави сделката значително по-достъпна за Дортмунд в последните часове на трансферния прозорец.

Интересът на германците към Регула не е нов. Борусия следи развитието му от известно време, като представители на клуба вече са наблюдавали изявите му на живо.

Полският младеж има договор със Заглембе Любин до 2028 година и през миналия сезон се утвърди като основен футболист на тима. Той записа 31 мача в Екстракласа, в които реализира пет гола и добави пет асистенции.

Регула е и част от националния отбор на Полша до 21 години, който се представя отлично в квалификациите за Европейското първенство. Поляците са спечелили всичките си осем срещи до момента и оглавяват групата си пред Италия.

Към таланта има интерес и от Фейенорд, а наскоро той е отказал възможността да продължи кариерата си в Англия. Кьолн също е разглеждал Регула като потенциално ново попълнение, но към момента именно Борусия изглежда най-близо до подписа му.

Дортмунд трябва да реагира бързо на трансферния пазар след тежката контузия на Янис Константелиас. Гръцкият национал, привлечен от ПАОК за 26 милиона евро, скъса кръстни връзки в двубоя срещу Хамбургер и ще бъде извън игра в продължение на няколко месеца.

Първоначално като основен вариант за негов заместник беше посочван Итън Нуанери от Арсенал. Борусия вече е установила контакт с английския клуб и според информациите е предложила да привлече 19-годишния футболист под наем.

Двете страни обаче все още не са постигнали споразумение, като различните информации около бъдещето на Нуанери са противоречиви. Част от тях твърдят, че евентуална сделка става все по-малко вероятна, докато други посочват, че Арсенал е отворен към преотстъпване и Дортмунд остава оптимист за трансфера.

Борусия познава добре качествата на английския младеж, след като още през миналата година опита да го привлече с постоянен трансфер. Тогава обаче германците и Арсенал не успяха да се договорят.

През втората половина на миналия сезон Нуанери игра под наем в Олимпик Марсилия, където записа два гола и една асистенция в 11 срещи. Общо за Арсенал той има 51 официални мача и десет попадения, а договорът му с лондончани е до 2030 година.

На този етап не е изключено Борусия да опита да привлече и Регула, и Нуанери, но времето притиска ръководството на клуба. Летният трансферен прозорец в Германия затваря на 1 септември в 20:00 часа, което оставя на Дортмунд малко време да намери решение след тежката травма на Константелиас.







