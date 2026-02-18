БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Борусия Дортмунд взе солиден аванс срещу Аталанта и направи сериозна крачка към осминафиналите

Мариан Николов
Чете се за: 04:25 мин.
Шампионска лига
Гираси и Байер донесоха успеха с 2:0 на "Сигнал Идуна Парк", двубоят започна с 15 минути закъснение заради трафик

борусия дортмунд взе солиден аванс аталанта направи сериозна крачка осминафиналите
Борусия Дортмунд победи Аталанта с 2:0 в първи мач от плейофната фаза на Шампионска лига и направи сериозна крачка към осминафиналите на най-престижниня европейски клубен турнир.

В стартовите състави двамата треньори заложиха на офанзивен подход.

Нико Ковач започна със Серу Гираси на върха, подпомаган от Максимилиан Байер и Юлиан Брандт, с Джоуб Белингам и Лукас Нмеча в центъра и Юлиан Риерсон и Даниел Свенсон като халф-бекове.

Рафаеле Паладино заложи на Джанлука Скамака в атака, зад когото действаха Никола Залевски и Марио Пашалич, при двойка опорни халфове Едерсон и Мартен де Роон, а по крилата стартираха Давиде Дзапакоста и Лоренцо Бернаскони.

Срещата на "Сигнал Идуна Парк“ започна с 15 минути закъснение, след като автобусът на домакините пристигна по-късно заради трафик. Въпреки това атмосферата по трибуните остана приповдигната, а феновете създадоха очакваното зрелище още преди първия съдийски сигнал.

Германският тим стартира вихрено и поведе още в 3-тата минута. Юлиан Риерсон центрира прецизно отдясно, а Серу Гираси се извиси над защитата на гостите и с глава насочи топката в долния десен ъгъл за 1:0.

Дортмунд продължи да притиска съперника си, като още в първите десетина минути наложи високо темпо и агресивна преса. Аталанта трудно изнасяше топката и разчиташе на отделни пробиви по фланговете. В 22-рата минута Никола Залевски проби отляво и подаде успоредно на голлинията, но нямаше кой да засече. Малко по-късно той отново опита късмета си, този път със самостоятелен удар, който не намери целта.

В 33-тата минута Едерсон стреля с глава след центриране на Давиде Дзапакоста, но Грегор Кобел реагира уверено. Отговорът на домакините бе мигновен. В 42-рата минута Гираси проби отляво и подаде остро в наказателното поле, където Максимилиан Байер засече отблизо за 2:0.

Втората част започна с нова порция висока интензивност. Още в 47-ата минута Валдемар Антон получи жълт картон, а домакините поискаха дузпа за нарушение срещу Гираси, но съдията остана безмълвен. Малко след това и италианците претендираха за наказателен удар след ситуация с Никола Кръстович, но решението отново бе играта да продължи.

Борусия продължи да диктува темпото. В 65-ата минута Юлиан Брандт бе близо до трети гол, но ударът му от непосредствена близост премина над напречната греда. В следващите минути Нико Ковач освежи състава си, като пусна Карим Адейеми и Чуквуемека, докато Рафаеле Паладино също потърси промяна с включването на Сулемана и Беланова.

В заключителните десетина минути темпото спадна. Дортмунд контролираше топката и мислеше за реванша в Бергамо, докато Аталанта не успя да намери пролуки в добре организираната защита на домакините.

Така германският тим ще пътува за Италия с комфортен аванс от два гола, а интригата остава за реванша, където Аталанта ще трябва да търси по-агресивен подход, за да обърне развоя на сблъсъка.

#УЕФА Шампионска лига 2025/26 #ФК Борусия Дортмунд # ФК Аталанта

