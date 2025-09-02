Босна и Херцеговина нанесе първа загуба на Гърция на Евробаскет

Отборът на Босна и Херцеговина нанесе първо поражение на Гърция на европейското първенство по баскетбол за мъже, което се провежда в Латвия, Финландия, Полша и Кипър.

В среща от група "С" в Лимасол босненците надделяха с 80:77 над южните ни съседи, които обаче играха без лидера си Янис Антетокумпо, който получи почивка заради лека травма.

В негово отсъствие тимът на Босна успя да спечели макар и с малко битката под двата коша и благодарение на своя център Юсуф Нуркич, който направи "дабъл-дабъл" от 18 точки и 10 борби, да запише втората си победа в турнира.

Успехът на Босна и Херцеговина можеше да бъде и по-убедителен, тъй като преднината на символичните гости достигна до 14 точки в началото на последната четвърт, но с финален щурм гърците съкратиха част от пасива си.

Джон Робъртсън добави още 18 точки за победителите, а Един Атич остана с 14.

За Гърция Костас Слукас отбеляза 15 точки, а Тайлър Дорси прибави 14.

В друг мач от тази група Грузия разгроми с 93:61 домакина Кипър и също като Босна и Херцеговина вече има две победи и две загуби преди директната битка между двата отбора във финалния кръг от груповата фаза.

Грузинците спечелиха всяка от четирите части на мача, а най-резултатни бяха Торнике Шенгелия и Гога Битадзе, съответно с 27 и 21 точки.

За тима на Кипър, който загуби и теоретични шансове за класиране напред след четвъртата си поредна загуба, Дарал Уилис завърши с 19 точки.