Босненци смениха Монако в групата на Балкан в Еврокъп

Балкан ще има нов съперник в група D на турнира Еврокъп през 2026/2027. Това е босненският Босна Телеком Сараево, потвърдиха официално от втория по сила турнир на Стария континент чрез официалния си сайт. Босненците ще заменят Монако, който е измъчван от сериозни финансови проблеми. Клубът от Княжеството не е успял да изпълни изискванията, посочени в официалния правилник на надпреварата.

Преди ден стана ясно, че френската федерация не позволи на Монако да се състезава при професионалистите и го прати в Трета лига. Босна Телеком се завръща в Еврокъп за второ участие. Предишното бе през сезон 2007/2008, когато достига до 1/8-финалите. Понастоящем клубът е шампион на Босна и Херцеговина, като през последния сезон добави пета титла в своята витрина, която включва и три такива на бивша Югославия (б.а. - през 1978, 1980 и 1983 г.). В нея са още трофей от турнира КЕШ от 1979 г. и сребро от Купа Корач от 1978 г.

Босненският клуб е познат на българските фенове. През 2025/2026 тимът бе в групата на Рилски спортист в турнира ФИБА Къп, където финишира втори, а след това достигна до 1/4-финалите, където отстъпи на унгарския Фалко в два мача.

Босна Телеком ще започне участието си в Еврокъп през новия сезон на 30 септември с гостуване на Лиеткабелис, слагайки край на пауза от 6791 дни от последното си участие в турнира. В група D са още Бахчешехир Колежи, Манреса с Йордан Минчев в състава си, ПАОК, Улм и Рома.