Ботев 2012 показа мускули срещу Миньор 2015

Ботев 2012 се върна на правия път в НБЛ. Момчетата на Йован Попович се наложиха над Миньор 2015 с 89:81 в мач от 20-ия кръг. В "Арена Ботевград' дебютантът в елита съумя да наложи волята си си през първото полувреме, докато в хода на второто удържа щурма на баскетболистите на Ивица Вукотич, който преклониха глава за пети пореден път.

Извън редиците на отбора от Враца бе Станислав Хинков, но официален дебют направи Кортни Алекзандър. От своя страна "чуковете" отново можеха да разчитат на Игор Кесар.

Врачани вече заемат място във временното класиране с 9 победи и 9 загуби, докато "жълто-черните" се смъкнаха до деветата позиция със 7 успеха и 11 поражения. На 16 февруари (понеделник) Ботев ще има гостуване на Левски, а Миньор ще бъде гост на Шумен два дни по-рано.

Солидната защита, съчетана с добрите изяви на Михаил Калинов, Дейвид Хоутън и Георги Герганов, осигуриха лидерството на домакините на старта. Игор Кесар и Лъчезар Тошков предоставиха възможността на гостите да отговорят на удара, но новакът в шампионата изкопчи точка актив в края на дебютната част.

Стефан Михайлов и Герганов демонстрираха потенциала на отбора от Враца и във втория период, когато започна да мечтае за двуцифрена разлика. Епизодичните изяви на Тошков не подобриха ситуацията за „чуковете“, а присъствието на Кортни Алекзандър даде тон на домакините да се изстрелят при 47:37 на голямата почивка.

Калинов, Хоутън и Герганов вдъхновиха новака в първенството да погледне смело към още по-сериозна преднина. Проблясъците в дефанзивен план, които бяха комбинирани с усилията на Филип Бакич, Джордан Тали, Кесар и Тошков, показаха, че „жълто-черните“ няма да се предадат толкова лесно, но отборът от Враца взе мерки и си издейства аванс от 10 точки след 30 минути игра.

Тимът от Перник повтори упражнението от третата десетка и на старта на финалната, тъй като сътвори серия от 14:6, дело на Кесар и Тали, за се доближи до минус 2 точки. Ботев намери отговор и на този щурм, като на сцената излязоха Ивайло Христов, Калинов и Герганов, които сложиха точка на спора.

Георги Герганов бе познатият лидер на Ботев с 27 точки, 8 борби и 7 откраднати топки. Кортни Алекзандър увенча дебюта си с 19 точки и 9 борби, Михаил Калинов записа 16 и 6 асистенции. Стефан Михайлов отбеляза 12 точки.

Игор Кесар се завърна с 23 точки и 6 борби за Миньор. Лъчезар Тошков приключи с 18 и 6 асистенции, Джордан Тали им 14 и 6 завършващи подавания. Филиб Бакич наниза 10 точки.