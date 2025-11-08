Ботев Пловдив с благодарности към Иван Цветанов

Ботев Пловдив не спести своите добри думи към Иван Цветанов. „Канарчетата“ благодариха на специалиста за времето, прекарано като временен старши треньор на първия отбор.

Припомняме, че наставникът пое пловдивчани след раздялата с Николай Киров. Под негово ръководство „жълто-черните“ изиграха 7 мача, за които записаха 4 победи, 1 равенство и 2 загуби.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Botev Plovdiv Football Club (@botevplovdiv)





Самият Цветанов заяви след успеха срещу Добруджа, че това е неговият последен мач начело на тима от Пловдив и той ще се завърне в ролята си на ръководител на школата на клуба. Както знаем, Ботев ще бъде воден от Димитър Димитров, който ще подпише своя договор на 17 ноември.

"Иван Цветанов за пореден път демонстрира голямата си любов към “жълто-черния” клуб, като въпреки трудния момент не отказа тежкото предизвикателство и застана начело на “канарчетата”. Благодарим на Иван Цветанов за мъжеството и му пожелаваме много успехи в тежката задача да върне на върха детско-юношеската школа на клуба", написаха от Ботев.