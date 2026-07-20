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Ботев Пловдив с трогателен жест към Любослав Пенев

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Спорт
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"Канарчетата“ изразиха подкрепата си към наставника на Локомотив София преди сблъсъка помежду им в първия кръг на Първа лига

Ботев Пловдив с трогателен жест към Любослав Пенев
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Ботев Пловдив отправи силен жест на уважение към старши треньора на Локомотив София Любослав Пенев часове преди двубоя между двата отбора от първия кръг на новия сезон в Първа лига.

"Жълто-черните“ публикуваха кратко, но емоционално послание в официалните си канали:

"Легендите заслужават уважение и подкрепа. Шапки долу пред Любо Пенев!“

Пенев ще се завърне край тъчлинията, докато продължава битката си с тежко заболяване, а публикацията на пловдивския клуб беше приета като израз на уважение към една от най-значимите фигури в българския футбол.

Любопитното е, че последният треньорски престой на Ел Голеадор преди да поеме Локомотив София беше именно в градския съперник на Ботев - Локомотив Пловдив. Именно поради тази причина жестът на "канарчетата“ прави още по-силно впечатление и показва, че във футбола уважението към личността стои над клубното съперничество.

Ботев Пловдив и Локомотив София се изправят един срещу друг в двубой от откриващия кръг на новия шампионат, а срещата ще бележи официалното завръщане на Любослав Пенев на треньорската скамейка.

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#ПФК Ботев Пловдив #ПФК Локомотив София

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