Ботев Пловдив с трогателен жест към Любослав Пенев

Ботев Пловдив отправи силен жест на уважение към старши треньора на Локомотив София Любослав Пенев часове преди двубоя между двата отбора от първия кръг на новия сезон в Първа лига.

"Жълто-черните“ публикуваха кратко, но емоционално послание в официалните си канали:

"Легендите заслужават уважение и подкрепа. Шапки долу пред Любо Пенев!“

Пенев ще се завърне край тъчлинията, докато продължава битката си с тежко заболяване, а публикацията на пловдивския клуб беше приета като израз на уважение към една от най-значимите фигури в българския футбол.

Любопитното е, че последният треньорски престой на Ел Голеадор преди да поеме Локомотив София беше именно в градския съперник на Ботев - Локомотив Пловдив. Именно поради тази причина жестът на "канарчетата“ прави още по-силно впечатление и показва, че във футбола уважението към личността стои над клубното съперничество.

Ботев Пловдив и Локомотив София се изправят един срещу друг в двубой от откриващия кръг на новия шампионат, а срещата ще бележи официалното завръщане на Любослав Пенев на треньорската скамейка.