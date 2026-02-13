Ботев Враца привлече бивш играч на Локомотив Пловдив

Ботев Враца привлече нападателя Мичи Нтело, който в българското първенство е познат от периода си в Локомотив Пловдив, а за последно е носил екипа на швейцарския втородивизионен клуб Ивердон, обявиха врачани на страниците си в социалните мрежи.

24-годишният белгиец идва след 17 мача и 2 голови подавания през есента в Чалъндж-лигата на Швейцария, а сега ще играе под наем на стадион „Христо Ботев“ във Враца.

"Ботев реализира сериозен входящ трансфер! Към тима се присъединява белгийският нападател Мичи Нтело, който пристига под наем от швейцарския Ивердон! Феновете в България познават качествата на Мичи – той бе част от Локомотив Пловдив, за който вкара 6 гола и направи 4 асистеннции в 18 мача", написаха от Ботев (Враца). "Пожелаваме му много победи и попадения, които да вдигат на крака феновете на „Христо Ботев“!"

Визитка на новото ни попълнение:

Юноша на Стандард Лиеж (Белгия)

Голмайстор в Маастрихт

Опит в белгийската Елитна дивизия с Шарлероа

Бивш национал на Белгия до 19 г.

В периода си в Локомотив (Пловдив) високият 188 сантиметра таран записа 18 мача, 6 гола и 4 асистенции.