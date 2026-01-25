БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Двама души загинаха при тежка катастрофа на главния път...
Чете се за: 00:55 мин.
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...
Чете се за: 02:42 мин.

Ботев Враца започна контролите в Кипър с реми

от БНТ

Чете се за: 01:42 мин.
Спорт
Възпитаниците на Тодор Симов оставиха добри впечатления.

ботев враца отказа септември рамките минути
Снимка: БТА
Слушай новината

Ботев (Враца) започна контролната си програма в Кипър с равенство 1:1 срещу датския елитен Вейле. Възпитаниците на Тодор Симов оставиха добри впечатления, демонстрирайки активна и организирана игра, като в големи периоди бяха по-настоятелният отбор на терена.

През първото полувреме „зелените“ създадоха няколко отлични възможности за гол. В 23-ата минута Даниел Генов изведе Хосе Гайегос сам срещу вратаря, но стражът на Вейле се намеси решително. Малко по-късно новото попълнение Марин Орлинов също се отличи с важно спасяване, с което запази равенството.

След почивката датчаните поведоха рано, но Ботев реагира бързо и уверено. Антоан Стоянов и Мартин Петков бяха близо до изравняване, но пропуснаха от добри позиции.

Логичното се случи в 58-ата минута. След изпълнение на корнер Кристиян Малинов намери Даниел Генов, който отклони с глава към привлечения от ЦСКА Сейни Санянг. Новото попълнение показа хладнокръвие и отбеляза за 1:1.

До края на срещата врачани доминираха и търсеха победен гол, но резултатът остана непроменен. В 78-ата минута Любомир Василев също се намеси решително и предотврати ново попадение за Вейле.

Следващата контрола на Ботев отново ще бъде срещу датския тим.

#ПФК Ботев Враца #Тодор Симов

