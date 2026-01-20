Брайтън измъкна точка от Борнемут с гол в добавеното време

Хараламбос Костулас вкара гол с акробатичен удар в добавеното време и Брайтън измъкна домакинско равенство 1:1 срещу Борнемут в мач от 22-ия кръг на английското първенство по футбол. Така "чайките" останаха с две точки пред Кристъл Палас на 12-ото място и с още една пред 15-ия Борнемут.

В мач с малко чисти положения пред двете врати, гостите от Дорсет поведоха с гол от дузпа на Маркъс Тавърниър през първото полувреме, но резервата Костулас се разписа в добавеното време с красив гол. За 18-годишния гръцки национал това бе второ попадение за сезона и първо от октомври насам.

Двата отбора отправиха седем удара към двете врати и Брайтън контролираше топката, но едва стигна до деветото си равенство за сезона във Висшата лига.