Бразилецът Фабио изравни рекорд на Питър Шилтън

Фабио е на крачка от историята. Бразилецът изравни рекорда на Питър Шилтън за най-много изиграни мачове в професионалния футбол. Вратарят записа двубой номер 1 390 в кариерата си при победа на Флуминензе с 2:1 срещу Форталеза в Серия "А", пише Ройтерс.

В 28-годишната си кариера Фабио, на 44, е играл за Униао Бандейранте (30 мача), Васко да Гама (150), Крузейро (976) и Флуминензе (234). Това е информация на настоящия му отбор и бразилската медия "Глобо Еспорте".

"Благодаря на всички, които са част от моя живот - родителите ми, сестрите ми, приятелите ми, съпругата ми. Старая се с всички сили да бъда добър с тях и с всички останали, включително моите съотборници. Наистина съм благодарен, но без Господ нищо от това нямаше да бъде възможно", заяви Фабио, цитиран от агенция Ройтерс.

Фабио ще подобри рекорда на Шилтън във вторник, ако играе срещу колумбийския Америка де Кали във втория мач от осминафиналите на Копа Судамерикана. През 2023 самият англичанин заяви, че ще поздрави бразилеца в момента, в който той счупи рекорда му.

Шилтън игра между 1966 и 1997, но неговият рекорд не е безспорен. "Гинес" и някои статистически уебсайтове са преброили 1 390 мача в кариерата му, но самият той пише в Туитър, че има 1 387. Други спорове има за 16 неофициални мача и още 13 за националния отбор на Англия до 23 години.