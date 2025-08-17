БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Бразилецът Фабио изравни рекорд на Питър Шилтън

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
Запази

Вратарят и англичанинът вече имат по 1390 изиграни мачове в професионалния футбол.

Бразилецът Фабио изравни рекорд на Питър Шилтън
Слушай новината

Фабио е на крачка от историята. Бразилецът изравни рекорда на Питър Шилтън за най-много изиграни мачове в професионалния футбол. Вратарят записа двубой номер 1 390 в кариерата си при победа на Флуминензе с 2:1 срещу Форталеза в Серия "А", пише Ройтерс.

В 28-годишната си кариера Фабио, на 44, е играл за Униао Бандейранте (30 мача), Васко да Гама (150), Крузейро (976) и Флуминензе (234). Това е информация на настоящия му отбор и бразилската медия "Глобо Еспорте".

"Благодаря на всички, които са част от моя живот - родителите ми, сестрите ми, приятелите ми, съпругата ми. Старая се с всички сили да бъда добър с тях и с всички останали, включително моите съотборници. Наистина съм благодарен, но без Господ нищо от това нямаше да бъде възможно", заяви Фабио, цитиран от агенция Ройтерс.

Фабио ще подобри рекорда на Шилтън във вторник, ако играе срещу колумбийския Америка де Кали във втория мач от осминафиналите на Копа Судамерикана. През 2023 самият англичанин заяви, че ще поздрави бразилеца в момента, в който той счупи рекорда му.

Шилтън игра между 1966 и 1997, но неговият рекорд не е безспорен. "Гинес" и някои статистически уебсайтове са преброили 1 390 мача в кариерата му, но самият той пише в Туитър, че има 1 387. Други спорове има за 16 неофициални мача и още 13 за националния отбор на Англия до 23 години.

#Питър Шилтън #Фабио

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Кой е д-р Иса Али, убит в тежката катастрофа в София?
1
Кой е д-р Иса Али, убит в тежката катастрофа в София?
Българово: "Кошмар. Къде е България? Гори народът, горят му и къщите"
2
Българово: "Кошмар. Къде е България? Гори народът, горят му и...
Частично бедствено положение беше обявено в Българово
3
Частично бедствено положение беше обявено в Българово
Пожар обхвана около 20 имота в покрайнините на сливенското село Селиминово
4
Пожар обхвана около 20 имота в покрайнините на сливенското село...
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който подаде фалшив сигнал за взривоопасно устройство в самолет
5
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който...
Голям пожар избухна край Българово, евакуират живущите на юг от града
6
Голям пожар избухна край Българово, евакуират живущите на юг от града

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
2
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
3
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
4
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
5
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е задържан и е под охрана в болницата
6
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е...

Още от: Световен футбол

Солидно завръщане за Лионел Меси с екипа на Интер Маями
Солидно завръщане за Лионел Меси с екипа на Интер Маями
Байерн продаде Коман на Ал-Насър Байерн продаде Коман на Ал-Насър
Чете се за: 01:05 мин.
Томас Мюлер бе посрещнат подобаващо при пристигането си в Канада Томас Мюлер бе посрещнат подобаващо при пристигането си в Канада
Чете се за: 02:02 мин.
Ал Насър добави и Иниго Мартинес към своите редици Ал Насър добави и Иниго Мартинес към своите редици
Чете се за: 01:12 мин.
Дарвин Нунес смени Ливърпул с Ал Хилал Дарвин Нунес смени Ливърпул с Ал Хилал
Чете се за: 02:22 мин.
Лудогорец отново удари на камък с бразилски таран Лудогорец отново удари на камък с бразилски таран
Чете се за: 01:27 мин.

Водещи новини

След огнения ад в Българово: Вилна зона превърната в руини, има задържан за пожара
След огнения ад в Българово: Вилна зона превърната в руини, има...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Среща на "Коалиция на желаещите": Какво е на масата преди срещата Зеленски - Тръмп Среща на "Коалиция на желаещите": Какво е на масата преди срещата Зеленски - Тръмп
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Два пожара избухнаха край Велико Търново Два пожара избухнаха край Велико Търново
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Абсурди в Столипиново: Купища отпадъци и мистериозно изчезващи кофи за боклук Абсурди в Столипиново: Купища отпадъци и мистериозно изчезващи кофи за боклук
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Трагичен инцидент: Мъж загина на връх Мусала
Чете се за: 01:22 мин.
Регионални
Георги Костов, лесовъд: Половин милион хектара гори изгарят годишно...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Пожарите в Пирин продължават – над 120 души гасят огнищата...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Антиправителствените протести в Сърбия ескалираха с безредици и...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ