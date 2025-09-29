БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

ФИФА отне три точки на Република Южна Африка в световните квалификации

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Запази

Причината е провинение на тима по време на пресявките през март.

ФИФА отне три точки на Република Южна Африка в световните квалификации
Снимка: БТА
Слушай новината

Националният отбор по футбол на Репулбика Южна Африка е наказан с отнемане на три точки от актива в световните квалификации по пътя към Мондиал 2026, тъй като е пуснал на терена нередовен футболист. Санкцията, наложена от ФИФА, удря по надеждите на тима да стигнат до финалите по футбол догодина в САЩ, Канада и Мексико.

ФИФА обясни днес, че Дисциплинарната й комисия е признала Футболната асоциация на страната за виновна, че са пуснали на терена Тебохо Мокоена в мача с Лесото през месец март. Мокоена е бил наказан да пропусне два мача в Група С на квалификациите в Зона Африка, а всъщност е бил извън игра в един двубой.

Така на тази среща е присъден служебен резултат 3:0 в полза на Лесото, които прибавят три точки към актива си, а три се отнемат от Южна Африка.

Въпреки това, Южна Африка е на върха в класирането, но само с по-добра голова разлика от Бенин. Двата отбора са с по 14 точки на първите две места. Следват отборите на Нигерия и Руанда с по 11, Лесото вече има 9 точки, а на дъното е Зимбабве с 4. Първият отбор се класира директно за Световното първенство през 2026-а година, а заелият 2-ото място ще играе допълнителни квалификации.

#Национален отбор на Република Южна Африка по футбол за мъже #квалификации за световно първенство по футбол през 2026 година

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е вследствие на дългото време нищо правене
1
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е...
Поискан е подкуп на шофьори на камиони, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс
2
Поискан е подкуп на шофьори на камиони, превозващи техника за...
От Горна Малина до Филипините: Пътят на Александър и Симеон Николови към успеха на световния шампионат
3
От Горна Малина до Филипините: Пътят на Александър и Симеон...
Служителите на ДАИ изнудвали екипа на Роби Уилямс с Гугъл преводач
4
Служителите на ДАИ изнудвали екипа на Роби Уилямс с Гугъл преводач
Уволнени са служители от „Автомобилна администрация“, поискали подкуп от шофьори от екипа на Роби Уилямс
5
Уволнени са служители от „Автомобилна администрация“,...
От сняг до 30-градусови жеги: Какво време ни очаква през октомври?
6
От сняг до 30-градусови жеги: Какво време ни очаква през октомври?

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
3
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
4
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
5
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
6
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...

Още от: Световен футбол

Роналдо с гол номер 946 в кариерата си при победа над Ал Итихад
Роналдо с гол номер 946 в кариерата си при победа над Ал Итихад
Серхио Бускетс спира с футбола след края на сезона в МЛС Серхио Бускетс спира с футбола след края на сезона в МЛС
Чете се за: 01:37 мин.
Представиха мащабен проект, свързан с филм за живота на Христо Стоичков Представиха мащабен проект, свързан с филм за живота на Христо Стоичков
Чете се за: 04:52 мин.
Лионел Меси открадна шоуто, Интер Маями си гарантира място в плейофите Лионел Меси открадна шоуто, Интер Маями си гарантира място в плейофите
Чете се за: 01:47 мин.
Усман Дембеле: Ако всичко върви добре, Ямал ще спечели Златната топка Усман Дембеле: Ако всичко върви добре, Ямал ще спечели Златната топка
Чете се за: 01:20 мин.
Неймар е недоволен от класирането на негов сънародник за Златната топка Неймар е недоволен от класирането на негов сънародник за Златната топка
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Американският план за Газа: Зона, свободна от тероризъм, Израел няма да я анексира
Американският план за Газа: Зона, свободна от тероризъм, Израел...
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Служителите на ДАИ изнудвали екипа на Роби Уилямс с Гугъл преводач Служителите на ДАИ изнудвали екипа на Роби Уилямс с Гугъл преводач
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
БНТ излъчва на живо посрещането на българския национален отбор по волейбол БНТ излъчва на живо посрещането на българския национален отбор по волейбол
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Климатичните промени - умни градини решават проблема със засушаването Климатичните промени - умни градини решават проблема със засушаването
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
България заема шесто място в Европа по затлъстяване
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
„Топлофикация“ публикува графика за спирането на...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
До следващото лято Плевен да няма режим на водата – цел на...
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Специално: ЕС е увеличил износа на забранени на негова територия...
Чете се за: 04:05 мин.
Екология
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ