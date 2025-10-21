Брентфорд надви Уест Хем за първа победа като гост във Висшата лига този сезон

Брентфорд победи Уест Хем с 2:0 в последния мач от 7-ия кръг на Висшата лига. Бившият футболист на Лудогорец Игор Тиаго откри резултата в срещата.

Първата по-опасна ситуация в двубоя бе на сметката на Игор Тиаго, който стреля в напречната греда в 31-ата минута от вътрешността на вратарското поле с удар от движение.

Нападателят все пак успя да се разпише в 43-ата минута. Бразилецът шутира от вътрешността на пеналтерията и макар Алфонс Ареола да докосна топката, тя попадна във вратата му.

В добавеното време на първата част гол на Тиаго бе отменен след намесата на ВАР заради засада.

След почивката късметът отново не бе на сметката на “пчеличките”. Удар на Кевин Шаде с глава също се отби от горната греда.

Възпитаниците на Кийт Андрюс все пак подпечатаха успеха си с гол в 94-ата минута. Матиас Йенсен овладя подаване в наказателното поле на Кийн Люис-Потър и стреля мощно, за да оформи крайния резултат.

Брентфорд се изкачи до 13-ото място в класирането с актив от 10 точки. Уест Хем остава на предпоследната 19-а позиция в подреждането с 4 пункта.