БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
СДВР ще настоява за поставяне на металдетектори в моловете
Чете се за: 05:02 мин.
Стабилен ли е кабинетът - коалиционният съвет заседава
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Брентфорд надви Уест Хем за първа победа като гост във Висшата лига този сезон

Милен Костов от Милен Костов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
Запази

Бившият играч на Лудогорец Игор Тиаго отново бе точен за “пчеличките”.

Игор Тиаго Брентфорд
Снимка: БТА
Слушай новината

Брентфорд победи Уест Хем с 2:0 в последния мач от 7-ия кръг на Висшата лига. Бившият футболист на Лудогорец Игор Тиаго откри резултата в срещата.

Първата по-опасна ситуация в двубоя бе на сметката на Игор Тиаго, който стреля в напречната греда в 31-ата минута от вътрешността на вратарското поле с удар от движение.

Нападателят все пак успя да се разпише в 43-ата минута. Бразилецът шутира от вътрешността на пеналтерията и макар Алфонс Ареола да докосна топката, тя попадна във вратата му.

В добавеното време на първата част гол на Тиаго бе отменен след намесата на ВАР заради засада.

След почивката късметът отново не бе на сметката на “пчеличките”. Удар на Кевин Шаде с глава също се отби от горната греда.

Възпитаниците на Кийт Андрюс все пак подпечатаха успеха си с гол в 94-ата минута. Матиас Йенсен овладя подаване в наказателното поле на Кийн Люис-Потър и стреля мощно, за да оформи крайния резултат.

Брентфорд се изкачи до 13-ото място в класирането с актив от 10 точки. Уест Хем остава на предпоследната 19-а позиция в подреждането с 4 пункта.

#Висша лига 2025/26 #Уест Хем #Брентфорд

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Глобален интернет срив засегна сайтове и приложения
1
Глобален интернет срив засегна сайтове и приложения
Ден преди да влезе в затвора: Бившият френски президент Саркози се срещна с Макрон
2
Ден преди да влезе в затвора: Бившият френски президент Саркози се...
Близки на убитото момче в столичен мол протестираха пред СДВР
3
Близки на убитото момче в столичен мол протестираха пред СДВР
Испания предлага на ЕС: Да се прекрати смяната на часовото време от 2026 г.
4
Испания предлага на ЕС: Да се прекрати смяната на часовото време от...
Санкции за инструктора и за изпитващия на загиналото момче, шофирало при катастрофата в Бургаско
5
Санкции за инструктора и за изпитващия на загиналото момче,...
Проф. Николай Габровски е Лекар на 2025 година
6
Проф. Николай Габровски е Лекар на 2025 година

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
24-годишна жена загина при катастрофа
4
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
5
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
6
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа

Още от: Европейски футбол

Хосеп Гуардиола вярва във възраждането на Манчестър Сити
Хосеп Гуардиола вярва във възраждането на Манчестър Сити
Мялби стана шампион на Швеция за първи път в историята си Мялби стана шампион на Швеция за първи път в историята си
Чете се за: 01:40 мин.
Вечният шампион Вечният шампион
Чете се за: 01:35 мин.
Игор Тудор под напрежение – Ювентус обмисля алтернативи Игор Тудор под напрежение – Ювентус обмисля алтернативи
Чете се за: 02:15 мин.
Ругани подписа нов договора с Юве Ругани подписа нов договора с Юве
Чете се за: 00:25 мин.
Иван Дюлгеров е аут до края на сезона Иван Дюлгеров е аут до края на сезона
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

Стабилен ли е кабинетът - коалиционният съвет заседава
Стабилен ли е кабинетът - коалиционният съвет заседава
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
СДВР ще настоява за поставяне на металдетектори в моловете СДВР ще настоява за поставяне на металдетектори в моловете
Чете се за: 05:02 мин.
У нас
Треньорката на убитото 15-годишно момче: Краси беше едно невероятно скромно дете Треньорката на убитото 15-годишно момче: Краси беше едно невероятно скромно дете
Чете се за: 05:20 мин.
У нас
Има ли схема за злоупотреба с евросредства за ремонта на "Чистота" в Пловдив и кой стои зад нея? Има ли схема за злоупотреба с евросредства за ремонта на "Чистота" в Пловдив и кой стои зад нея?
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Министерският съвет рестартира работата си - гласуват помощ след...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Събарят източното крило на Белия дом - Тръмп ще строи бална зала
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Торнадо край Париж: Загина строителен работник
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Нова руска атака остави части от Северна Украйна без ток
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ