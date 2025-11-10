БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Бронз за Иван Божинов на световното първенство по тенис на маса на Virtus в Кайро

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
Спорт
Запази
Бронз за Иван Божинов на световното първенство по тенис на маса на Virtus в Кайро
Снимка: FAPA България
Слушай новината

Иван Божинов спечели бронзов медал в дисциплината мъжки двойки II3 на световното първенство по тенис на маса Virtus World Table Tennis Championships 2025, което се проведе в Кайро (Египет).

В турнира Божинов се състезава в партньорство с представителя на Египет Сайед Абдала. Двойката успя да покаже стабилна игра, която им донесе място на почетната стълбичка.

Състезателят от Петрич тренира под ръководството на Александър Трайков и представлява Федерация Адаптирана Физическа Активност – България (FAPA Bulgaria).

„Този резултат е плод на труд, постоянство и професионализъм. Иван Божинов показа, че когато има подкрепа и възможност, българските спортисти могат да се състезават наравно с най-добрите в света“, коментира председателят на Федерация Адаптирана Физическа Активност – България Слав Петков.

Постижението на Божинов е значим успех за българския адаптиран спорт и стимулира усилията на треньори, специалисти и организации, работещи за интеграцията и развитието на хората с интелектуални затруднения чрез спорта.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

След щастливата развръзка: Причините за изчезването на Стефани са изключително лични
1
След щастливата развръзка: Причините за изчезването на Стефани са...
ДАНС извършва проверка в рафинерията и офисите на "Лукойл"
2
ДАНС извършва проверка в рафинерията и офисите на "Лукойл"
Войната в Украйна: Атаки по енергийните системи
3
Войната в Украйна: Атаки по енергийните системи
Почина оперната певица Стефка Евстатиева
4
Почина оперната певица Стефка Евстатиева
Георги Павлов: Крайно време е да се обединим и да започнем да работим
5
Георги Павлов: Крайно време е да се обединим и да започнем да работим
Лавров готов на среща с Рубио
6
Лавров готов на среща с Рубио

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
2
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
4
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
5
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
6
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...

Още от: Други спортове

Спортни новини 10.11.2025 г., 06:30 ч.
Спортни новини 10.11.2025 г., 06:30 ч.
Три финала за България в първия ден на европейското по спортна аеробика Три финала за България в първия ден на европейското по спортна аеробика
Чете се за: 01:22 мин.
Десето място за женския отбор на България по фехтовка на Световната купа в Алжир Десето място за женския отбор на България по фехтовка на Световната купа в Алжир
Чете се за: 01:12 мин.
Българските бадминтонисти с четири медала от турнири в Словения и Полша Българските бадминтонисти с четири медала от турнири в Словения и Полша
Чете се за: 00:52 мин.
Триумф за Ландо Норис в Гран при на Сао Пауло Триумф за Ландо Норис в Гран при на Сао Пауло
Чете се за: 02:25 мин.
Георги Павлов бе избран за президент на БФЛА Георги Павлов бе избран за президент на БФЛА
Чете се за: 00:40 мин.

Водещи новини

Бюджетна процедура на пауза: Работодатели и синдикати искат да участват в Съвета за съвместно управление
Бюджетна процедура на пауза: Работодатели и синдикати искат да...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Проф. Ива Христова: Нивата на грип и остри респираторни заболявания са под нивата на миналата година Проф. Ива Христова: Нивата на грип и остри респираторни заболявания са под нивата на миналата година
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Продължава проверката на ДАНС в "Лукойл" Продължава проверката на ДАНС в "Лукойл"
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Открита е най-дългата старинна църква по Южното Черноморие край Ахтопол Открита е най-дългата старинна църква по Южното Черноморие край Ахтопол
Чете се за: 05:02 мин.
Още
102-годишен ветеран от войната е един от най-възрастните пациенти,...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Трусовете в Би Би Си: Две оставки по върховете на корпорацията
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Край на кризата с цветните контейнери в София
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
50% спад на регистрираните пчелари, ще поскъпне ли медът?
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ