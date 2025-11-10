Бронз за Иван Божинов на световното първенство по тенис на маса на Virtus в Кайро

Иван Божинов спечели бронзов медал в дисциплината мъжки двойки II3 на световното първенство по тенис на маса Virtus World Table Tennis Championships 2025, което се проведе в Кайро (Египет).

В турнира Божинов се състезава в партньорство с представителя на Египет Сайед Абдала. Двойката успя да покаже стабилна игра, която им донесе място на почетната стълбичка.

Състезателят от Петрич тренира под ръководството на Александър Трайков и представлява Федерация Адаптирана Физическа Активност – България (FAPA Bulgaria).

„Този резултат е плод на труд, постоянство и професионализъм. Иван Божинов показа, че когато има подкрепа и възможност, българските спортисти могат да се състезават наравно с най-добрите в света“, коментира председателят на Федерация Адаптирана Физическа Активност – България Слав Петков.

Постижението на Божинов е значим успех за българския адаптиран спорт и стимулира усилията на треньори, специалисти и организации, работещи за интеграцията и развитието на хората с интелектуални затруднения чрез спорта.