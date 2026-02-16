БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Полицейска акция в с. Българи край Царево, претърсва се...
Чете се за: 00:32 мин.
Делото за смъртта на Сияна: Липсват 12 снимки от втория...
Чете се за: 04:25 мин.
Случаят с намерената в куфар Евгения: Съдът намали...
Чете се за: 02:12 мин.
Шумен остава без вода за неопределено време заради авария...
Чете се за: 01:15 мин.
Запалиха автомобила и входната врата на кмета на Бистрица
Чете се за: 02:00 мин.

Броят на смъртните случаи по пътищата у нас е значително над средното в ЕС

от БНТ , Източник: БТА

Чете се за: 02:30 мин.
По света
Всяка година по пътищата на ЕС загиват близо 20 000 души, а до 100 000 души получават наранявания, които коренно променят живота им

Броят на смъртните случаи по пътищата у нас е значително над средното в ЕС
Снимка: БТА/Архив
Броят на смъртните случаи по пътищата в България, Румъния и Гърция все още е значително над средното за ЕС и това показва необходимостта от повече действия в тези държави, се посочва в доклад на Европейската комисия, представен днес.

От 2019 г. насам смъртните случаи по пътищата в ЕС са намалели с 12 на сто, но в различна степен в отделните държави. Само България, Белгия, Дания, Литва, Малта, Полша и Словения са напът да постигнат целта за намаляване на броя на пътните произшествия с 50 на сто до 2030 г., се допълва в документа. Отбелязва се, че при средно 45 смъртни случая при катастрофи на един милион души население в ЕС за миналата година, у нас са отчетени 74; за 2019 г. за ЕС средната стойност е била 51, а у нас - около 90 на 1 млн. души население.

През 2024 г. при пътни произшествия в ЕС са загинали 19 900 души - с 440 по-малко, отколкото през 2023 г. и, ако се вземе предвид увеличението в броя на превозните средства на човек и на изминатите километри, това е значително постижение, се допълва в доклада. Всяка година по пътищата на ЕС загиват близо 20 000 души, а до 100 000 души получават наранявания, които коренно променят живота им, се посочва в текста.

Разходите, свързани с пътните произшествия в ЕС, се оценяват на два процента от БВП годишно. Пътната безопасност следва да бъде стълб на икономическата конкурентоспособност на ЕС, тъй като оказва пряко влияние върху движението на стоки и работна ръка, както и върху оперативните разходи на дружествата, уточнява комисията.

Европейските производители на автомобили и техните мрежи от доставчици са водещи в разработката на съвременни технологии за безопасност, а ЕС си постави цел до 2050 г. повече да няма смъртни случаи при пътни произшествия, се отчита в документа. В заключенията е записано, че предизвикателствата пред пътната безопасност стават все по-сложни, повлияни от демографските промени, технологичния преход, изменението на околната среда и в начините за придвижване.

Гледайте "Олег Попов. Фоторазказ": Пътят на военния фотограф, пред чийто обектив минава най-драматичният преход на Балканите
Гледайте "Олег Попов. Фоторазказ": Пътят на военния фотограф, пред чийто обектив минава най-драматичният преход на Балканите
"Маркет линкс": Всеки четвърти би гласувал за Румен Радев "Маркет линкс": Всеки четвърти би гласувал за Румен Радев
Чете се за: 00:50 мин.
Втората пенсия: Къде отиват парите и как се управляват инвестициите? Втората пенсия: Къде отиват парите и как се управляват инвестициите?
Чете се за: 01:20 мин.
С около 10% са се увеличили цените на частните уроци през тази учебна година С около 10% са се увеличили цените на частните уроци през тази учебна година
Чете се за: 03:07 мин.
Преди новия вот: Ще спрат ли безконтролните смени в изборните комисии? Преди новия вот: Ще спрат ли безконтролните смени в изборните комисии?
Чете се за: 04:05 мин.
От началото на годината: Потреблението на ток се увеличава, производството намалява От началото на годината: Потреблението на ток се увеличава, производството намалява
33121
Чете се за: 01:30 мин.

Полицейска акция в с. Българи край Царево, претърсва се имот на Калушев
Полицейска акция в с. Българи край Царево, претърсва се имот на...
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Случаят с намерената в куфар Евгения: Съдът намали присъдата на Орлин Владимиров от доживотен затвор на 20 години Случаят с намерената в куфар Евгения: Съдът намали присъдата на Орлин Владимиров от доживотен затвор на 20 години
Чете се за: 02:12 мин.
Сигурност и правосъдие
Делото за смъртта на Сияна: Липсват 12 снимки от втория оглед на местопроизшествието Делото за смъртта на Сияна: Липсват 12 снимки от втория оглед на местопроизшествието
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Три камери заснели палежа в Бистрица Три камери заснели палежа в Бистрица
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Шумен остава без вода за неопределено време заради авария в...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
2 г. от смъртта на Навални: Митинги в памет на убития опозиционер...
Чете се за: 03:15 мин.
По света
След фаталния удар с АТВ в Слънчев бряг - близките на пострадалите...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
София предлага нови правила за прием в ясли и детски градини
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
