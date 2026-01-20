БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
И в Бургаско обявиха грипна епидемия
Чете се за: 02:40 мин.
В очакване на Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026...
Чете се за: 23:40 мин.
Григор Димитров отпадна на старта на Australian Open
Чете се за: 02:27 мин.
Оставката на президента Румен Радев е внесена в...
Чете се за: 03:50 мин.
58% от левовете в обращение са изтеглени
Чете се за: 01:30 мин.
Капризите на времето: Дъжд, сняг и поледици в следващите дни
Чете се за: 01:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Брюж не срещна затруднения в гостуването си на Кайрат Алмати

Милен Костов от Милен Костов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Запази

Втори успех за белгийците в турнира този сезон.

Брюж
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Брюж победи Кайрат Алмати с 4:1 в първия мач от 7-ия кръг на основната фаза в Шампионска лига. Белгийците се разписаха на два пъти във всяко от полувремената.

Белгийският отбор можеше да открие резултата на Централния стадион в Алмати в 18-ата минута, но Мамаду Диахон стреля в дясната греда.

В 32-ата минута Александър Станкович даде аванс на гостите с удар от движение от границата на наказателното поле.

Шест минути по-късно възпитаниците на Иван Леко удвоиха преднината си. Ханс Ванакен засече подаване с глава във вратарското поле на Хоакин Сейс.

След почивката футболистите в бяло стигнаха до нови два гола. В 74-ата минута Ромео Вермон се разписа след подаване по земя в пеналтерията на Мамаду Диахон.

Брандон Мехеле оформи увеличи аванса на тима си в 84-ата минута, като засече с глава центриране на капитана Ханс Ванакен.

Домакините все пак стигнаха до почетен гол в предпоследната 93-а минута. Резервата Адилет Садибеков оформи крайния резултат с красив гол от воле извън наказателното поле.

Брюж се изкачи до 23-ото място в класирането с актив от 7 пункта. Кайрат Алмати остава на последната 36-а позиция в подреждането с една точка.

#УЕФА Шампионска лига 2025/26 #Брюж

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Реакциите на партиите след оставката на президента (ОБЗОР)
1
Реакциите на партиите след оставката на президента (ОБЗОР)
Румен Радев ще депозира днес оставката си като президент пред Конституционния съд
2
Румен Радев ще депозира днес оставката си като президент пред...
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма "Гласът на Петела"
3
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма...
Оставката на президента Румен Радев е внесена в Конституционния съд
4
Оставката на президента Румен Радев е внесена в Конституционния съд
След оставката на президента: Политическите реакции и коментари
5
След оставката на президента: Политическите реакции и коментари
Иво Христов: Апелът към президента да се включи в политиката идва от отчаянието от сегашната политическа сергия
6
Иво Христов: Апелът към президента да се включи в политиката идва...

Най-четени

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
2
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени ядра от планините
3
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
4
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
5
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
6
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...

Още от: Футбол

Арда завърши наравно с украинци
Арда завърши наравно с украинци
Национал на Коморските острови подписа с Ботев (Враца) Национал на Коморските острови подписа с Ботев (Враца)
Чете се за: 00:52 мин.
Любослав Пенев се завърна в България Любослав Пенев се завърна в България
Чете се за: 01:00 мин.
Добруджа привлече португалско крило Добруджа привлече португалско крило
Чете се за: 00:52 мин.
Александър Димитров: Приели сме решението на Светослав Вуцов Александър Димитров: Приели сме решението на Светослав Вуцов
Чете се за: 01:35 мин.
Посрещнаха като герои футболистите на Сенегал в родината им Посрещнаха като герои футболистите на Сенегал в родината им
Чете се за: 01:17 мин.

Водещи новини

Оставката на президента Румен Радев е внесена в Конституционния съд
Оставката на президента Румен Радев е внесена в Конституционния съд
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Политическите реакции след заявката на Румен Радев за влизане в политиката Политическите реакции след заявката на Румен Радев за влизане в политиката
Чете се за: 05:17 мин.
У нас
Бойко Борисов: Доста нелепо звучеше изказването на господин Радев Бойко Борисов: Доста нелепо звучеше изказването на господин Радев
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Оставиха в ареста задържаните за въоръжения обир на инкасо автомобил в Ихтиман Оставиха в ареста задържаните за въоръжения обир на инкасо автомобил в Ихтиман
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Зима в Украйна под руски удари: Зеленски в Давос, само ако има...
Чете се за: 04:12 мин.
По света
След влаковата катастрофа в Испания – съмнения за дефектна...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Наследството на модния дизайнер Валентино
Чете се за: 03:57 мин.
По света
Полярно сияние в небето над Европа
Чете се за: 00:55 мин.
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ