Брюж не срещна затруднения в гостуването си на Кайрат Алмати

Брюж победи Кайрат Алмати с 4:1 в първия мач от 7-ия кръг на основната фаза в Шампионска лига. Белгийците се разписаха на два пъти във всяко от полувремената.

Белгийският отбор можеше да открие резултата на Централния стадион в Алмати в 18-ата минута, но Мамаду Диахон стреля в дясната греда.

В 32-ата минута Александър Станкович даде аванс на гостите с удар от движение от границата на наказателното поле.

Шест минути по-късно възпитаниците на Иван Леко удвоиха преднината си. Ханс Ванакен засече подаване с глава във вратарското поле на Хоакин Сейс.

След почивката футболистите в бяло стигнаха до нови два гола. В 74-ата минута Ромео Вермон се разписа след подаване по земя в пеналтерията на Мамаду Диахон.

Брандон Мехеле оформи увеличи аванса на тима си в 84-ата минута, като засече с глава центриране на капитана Ханс Ванакен.

Домакините все пак стигнаха до почетен гол в предпоследната 93-а минута. Резервата Адилет Садибеков оформи крайния резултат с красив гол от воле извън наказателното поле.

Брюж се изкачи до 23-ото място в класирането с актив от 7 пункта. Кайрат Алмати остава на последната 36-а позиция в подреждането с една точка.