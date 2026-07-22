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БУБА Баскетбол с кампания: Горди с Везенков – предаваме щафетата

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Спорт
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БК БУБА Баскетбол поде инициатива с участието на българската баскетболна звезда Александър Везенков

БУБА Баскетбол с кампания: Горди с Везенков – предаваме щафетата
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Баскетболен клуб БУБА Баскетбол, с подкрепата на Национална спортна база, постави специален транспарант на Националния стадион „Васил Левски“ в София, слагайки началото на кампания в социалните мрежи, демонстрираща благодарност и подкрепа към българската баскетболна звезда Александър Везенков.

„Има спортисти, които печелят мачове и трофеи. Има и такива, които карат хиляди деца да влязат в залата, да облекат баскетболен екип и да повярват, че големите мечти са възможни.

За нас Александър Везенков е точно такъв пример. Всеки ден в нашата зала виждаме деца, които тренират с неговия екип, следят изявите му и мечтаят един ден да играят като него. С труда, постоянството, скромността и успехите си той запалва любовта към баскетбола не само сред състезателите на БУБА, но и сред децата във всички клубове в България.

Затова БК БУБА Баскетбол, с подкрепата на Национална спортна база, постави специален транспарант на Националния стадион „Васил Левски“ и обяви предизвикателство към други баскетболни клубове в България.

Това е нашият начин да кажем: Благодарим ти, Саша! Гордеем се с теб! Благодарим ти, че вдъхновяваш нашите деца!“, заявиха от БУБА Баскетбол.

„Три потника на Олимпиакос, подписани лично от Александър Везенков, очакват своите нови притежатели. В предизвикателството може да участва всеки - деца, родители, състезатели, треньори, фенове и всички приятели на баскетбола:

Снимай се с транспаранта.
Качи снимката или видеото на Story.
Отбележи @BUBABasketball.
Добави хаштага #ГордиСВезенков.
Желаещите могат да участват до 31 август. Трима от тях ще спечелят по един подписан потник. Но предизвикателството не приключва тук! Предаваме щафетата към всички баскетболни клубове в България.

Покажете как Александър Везенков вдъхновява децата във вашия клуб, споделете снимка или видео с транспарант, поставен във вашата зала, добавете #ГордиСВезенков и предизвикайте следващия клуб! Нека #ГордиСВезенков обиколи всички баскетболни зали в България!“, призоваха още от БУБА Баскетбол.

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#БК БУБА баскетбол #Александър Везенков

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