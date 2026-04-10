Бургас отваря врати за млади таланти с нов филиал на музикалната академия

Първата учебна година на новия филиал на Националната музикална академия в Бургас започва с 25 студенти. Те ще учат музика и танц както редовно, така и задочно.

В редовната форма ще има специалности като пеене (класическо, поп и джаз), народно пеене и свирене на инструменти като китара, кавал, гайда и гъдулка. Задочно ще може да се учи балетна педагогика и фолклорни танци.

Идеята е в бъдеще там да се обучават до 120 студенти.

Паралелно в Бургас се строи и нов високотехнологичен студентски кампус с общежития, зали, лаборатории, спортен център и дори зарядни станции за електрически превозни средства.

Министърът на образованието също е обсъдил повече възможности за развитие на университетите в региона, включително повече студенти по медицина и нов филиал в Добрич.