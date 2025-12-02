Бургас тръгва към нов рекорд: 10 000 кръводарители за 2025 година

Отделението по трансфузионна хематология на УМБАЛ-Бургас отправя призив към всички, които са в Бургас този месец, да се включат в голяма дарителска кампания, чиято цел е да бъде постигнат рекорден брой от 10 000 кръводарители до края на годината.

През 2024 г. болницата постави исторически рекорд за цялото организирано кръводаряване в региона – 10 833 желаещи и 9176 дарители. Тази година бройката ще бъде надмината, но желанието на работещите в отделението е да приключат годината с 10 000 дарители.

"Бургазлии винаги са доказвали своята съпричастност и готовност да помагат. Нека да обединим усилия и да направим добро дело преди празниците. Всеки дарител може да спаси три човешки живота", обяснява екипът на сектора по кръводаряване.

Известни личности също подкрепят каузата със своите "Гласове за живот".

"Когато дариш кръв, даряваш една голяма надежда", сподели певицата Тони Димитрова.

Актьорът Асен Блатечки добави:

"Нека бъдем добри и да си помагаме!"

Коцето Калки е редовен дарител и посещава отделението всеки път, когато е в Бургас.

Призивът е ясен: повече хора да отделят време и да дарят кръв, защото нуждата е постоянна, а всяко даряване може да спаси до три човешки живота. Кампанията е отворена за всички здрави хора на възраст от 18 до 65 години. Кръводаряването е безопасно и полезно, а дарителите получават два дни платен отпуск, който могат да използват за сливане на празничните дни и по-дълга ваканция.

Работното време на сектора по кръводаряване е всеки делничен ден от 7:30 до 14:00 ч., включително и в дните между празниците – 22, 23, 29, 30 декември.

Утре изнесена акция по кръводаряване ще има и в Община Руен, в ритуалната зала.