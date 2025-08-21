БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Преместиха Георги Семерджиев в затвора в Бобов дол
Чете се за: 01:17 мин.
Тежка гръдна травма е причина за смъртта на детето в...
Чете се за: 01:42 мин.
Виктор Илиев, врязал се с кола в автобус, вече е в ареста
Чете се за: 01:12 мин.
Не са открити нарушения при случая с родилката, оплакала...
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Цанко Цанков е готов за тежкото плуване в река Дунав

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:15 мин.
Спорт
Запази
Цанко Цанков е готов за тежкото плуване в река Дунав
Слушай новината

В събота в 12:00 часа ще бъде даден старт на поредния плувен маратон в индивидуален формат на Цанко Цанков, който ще направи опит за световно постижение в река Дунав. Този път предизвикателството е 24 часа плуване нон-стоп, без неопрен и помощни средства. Началото ще бъде дадено от „Бонония естейт“, Видин, а финалът - в град Оряхово. Разстоянието е около 140 километра, като състезателят и неговият екип са напълно готови за предстоящите тежки 24 часа в Дунав.

"Чувствам се добре и днес ще направя последна тренировка, след което тръгвам за Видин. Ще бъде доста трудно плуване, защото нивото на реката е ниско и течението е много слабо. Но след мъчителните 12 часа и 13 минути в Ирландско море и преплуването на Северния канал, сега ситуацията ще бъде малко по-благоприятна, с оглед на топлата вода в Дунав. Имам опит от двете плувания миналата година и знам какво ме очаква. Ще бъда щастлив да видя хората, които ще ме чакат в Оряхово, защото в неделя там ще бъде празник на града и се готви тържество по повод моя финал", каза Цанков.

"Това ще бъде поредното тежко плуване за мен, но искам да покажа, че силата на българския дух и волята са по-силни от всяко изпитание и трудност в открити води. Разбира се, който желае може да влезе с малък плавателен съд или кану и да ме следва в определени етапи по трасето, стига да не минава пред мен. Ще имаме нужната професионална навигация и GPS системи за наблюдение в реално време. Благодаря на всички за подкрепата и пожеланията. Тръгвам за „Бонония естейт“ в отлично настроение и зареден с енергия. Дано всичко мине наред и да направя още едно значимо постижение в спортната история на България", добави той.

Предстоящото 24-часово плуване е в партньорство с Българската федерация по плувни спортове, а официален съдия на водещата лодка ще бъде Вили Цеков. Двама капитани ще се грижат за движението на плавателния съд и връзката с пристанищните власти. Герго Гергов и Мартин Петров са добре обучени професионалисти с опит в Дунав. Мениджърът на Цанков Николай Илиев отново ще бъде неотлъчно до състезателя през цялото време, а Габриела Фиковска ще се грижи за приема на вода и изотонични напитки от старта до финала.

Събитието се провежда с подкрепата на Министерството на младежта и спорта, Българския спортен тотализатор, Фондация „Спорт в България“, Община Видин, Община Оряхово и спонсори.

#Цанко Цанков

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Бързи и нагли: Защо среднощните гонки в София остават безнаказани?
1
Бързи и нагли: Защо среднощните гонки в София остават безнаказани?
Елеонора Лилова е новият директор на РУО - София
2
Елеонора Лилова е новият директор на РУО - София
БНТ ще излъчи световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро
3
БНТ ще излъчи световното първенство по художествена гимнастика в...
Инцидент на атракцион в Слънчев бряг
4
Инцидент на атракцион в Слънчев бряг
Приятел на починалия във фаталния автобус лекар: Той избяга от една война, за да умре в друга - тази на пътя
5
Приятел на починалия във фаталния автобус лекар: Той избяга от една...
Израелската армия е в предградията на град Газа, мобилизирани са 60 000 резервисти
6
Израелската армия е в предградията на град Газа, мобилизирани са 60...

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
2
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
3
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
4
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който подаде фалшив сигнал за взривоопасно устройство в самолет
5
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който...
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е задържан и е под охрана в болницата
6
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е...

Още от: Водни спортове

Четирима българи се класираха за полуфиналите на световното по кану-каяк
Четирима българи се класираха за полуфиналите на световното по кану-каяк
Двама българи отпаднаха в сериите на 200 м на световното първенство по плуване за юноши Двама българи отпаднаха в сериите на 200 м на световното първенство по плуване за юноши
Чете се за: 00:25 мин.
Българските плувци отпаднаха в първия ден на световното за юноши и девойки в Отопени Българските плувци отпаднаха в първия ден на световното за юноши и девойки в Отопени
Чете се за: 00:30 мин.
Алекса А спечели 25-то издание на регатата "Кор Кароли" Алекса А спечели 25-то издание на регатата "Кор Кароли"
Чете се за: 00:30 мин.
Петима българи ще участват на световния шампионат по плуване за юноши Петима българи ще участват на световния шампионат по плуване за юноши
Чете се за: 00:47 мин.
България започна с победа еврошампионата по водна топка за юноши до 18 г. България започна с победа еврошампионата по водна топка за юноши до 18 г.
Чете се за: 00:42 мин.

Водещи новини

Тежка гръдна травма е причина за смъртта на детето в Несебър - гледат мярката на тримата задържани
Тежка гръдна травма е причина за смъртта на детето в Несебър -...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Виктор Илиев, врязал се с кола в автобус, вече е в ареста Виктор Илиев, врязал се с кола в автобус, вече е в ареста
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Не са открити нарушения при случая с родилката, оплакала се от шамари в "Майчин дом" Не са открити нарушения при случая с родилката, оплакала се от шамари в "Майчин дом"
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Пожар гори над Сливница Пожар гори над Сливница
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
Преместиха Георги Семерджиев в затвора в Бобов дол
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Задържаха пиян шофьор - ударил три коли и се забил в детска площадка
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Зеленски ще се срещне с Путин - къде и при какви условия
Чете се за: 01:15 мин.
Европа
Валежи, гръмотевици и захлаждане - вижте кога
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ