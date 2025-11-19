Цанко Цанков с дарение на Музея на спорта

В четвъртък, от 12:30 часа в Музея на спорта на стадион „Васил Левски“, плувецът Цанко Цанков ще дари за спортната история плувната си шапка, очилата и сертификата от успешното 24-часово и 30-минутно плуване в река Дунав, осъществено през август тази година.

На събитието ще присъстват г-жа Весела Лечева – председател на Българския олимпийски комитет, и г-н Георги Аврамчев – председател на Българската федерация по плувни спортове.

По време на срещата Цанков ще разкаже и за подготовката си за предстоящото участие на Световното първенство в ледени води, както и в Световната купа по зимно плуване.