Цанко Цанков с дарение на Музея на спорта

Чете се за: 00:42 мин.
Спорт
Събитието ще се проведе в четвъртък.

цанко цанков готов тежкото плуване река дунав
В четвъртък, от 12:30 часа в Музея на спорта на стадион „Васил Левски“, плувецът Цанко Цанков ще дари за спортната история плувната си шапка, очилата и сертификата от успешното 24-часово и 30-минутно плуване в река Дунав, осъществено през август тази година.

На събитието ще присъстват г-жа Весела Лечева – председател на Българския олимпийски комитет, и г-н Георги Аврамчев – председател на Българската федерация по плувни спортове.

По време на срещата Цанков ще разкаже и за подготовката си за предстоящото участие на Световното първенство в ледени води, както и в Световната купа по зимно плуване.

