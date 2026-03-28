Цената на нощувките: Оферти за 3330 евро в Пловдив заради музикални събития това лято

от БНТ , Репортер: Мариела Хубинова
Чете се за: 02:50 мин.
Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Оферти между 500 и 3300 евро за две нощувки се появиха в платформите за настаняване в Пловдив това лято. Причината е струпването на няколко музикални събития, които привличат меломани от цял свят в града под тепетата. По информация на Община Пловдив легловата база е разпродадена още преди година.

Наша проверка в една от най-популярните онлайн платформи показва, че в момента на пазара има десетина оферти за настаняване в периода 17-19 юли, а най-високата цена за две нощувки в частен апартамент е близо 3300 евро.

Два тридневни рок фестивала ще се проведат на гребната база през втората половина на юли, а на Античния театър на 18 юли американското сопрано Надин Сиера ще дебютира пред българска публика в операта на Верди "Травиата".

Заради музикалните събития,местата за настаняване в Пловдив са разпродадени на приемливи за лятото цени отдавна, казват от Сдружението на хотелиерите.

Мариела Балчева – член на УС на Сдружението на хотелиерите: "Между 100 и 200 евро, което е абсолютно нормално за града Тези дати през юли са изчерпани преди година, осем месеца…"

Организаторът на един от фестивалите е информирал Община Пловдив, че се забелязват нелоялни практики като отмяна на направени вече резервации и пускането им на по-високи цени.

Пламен Панов – заместник-кмет на Пловдив: "Говорим за 50 до 60% надценка от обикновената цена."

От пловдивското Сдружение на хотелиерите, които управляват около 50 процента от цялата леглова база в града под тепетата, отричат техни членове да участват в подобни схеми и съветват.

Мариела Балчева – член на УС на Сдружението на хотелиерите: "Това, което мога да подтикна хората да правят, че ако се съмняват в такива нелоялни практики да се обърнат към КЗП или КЗК, за да могат да се проверят тези случаи и да се предотвратят. Нашето желание е Пловдив в никакъв случай да не губи тези фестивали."

В Пловдив има около 10 хиляди места за настаняване. За дните от 17 до19 юли не достигат около 2000. За музикалните фенове, които тепърва ще търсят места за настаняване, алтернативите са близките градове Асеновград, Пазарджик и Карлово.

