Откриват рафтинг сезона по река Струма в Кресненското дефиле

Днес се откриват рафтинг сезона по река Струма в Кресненското дефиле. Въпреки лошото време, за откриването се очаква да дойдат много хора.

Станимир Станимиров, рафтинг инструктор: "В никакъв случай дъждът няма да попречи. На мотосезона пречи, на моториста за безопасност, но на нас това е добре дошло, защото реката е още по-пълноводна и ще има много екшън. Очакваме за 10:00 часа да дойдат още хора. От вчера цялата база е пълна, имаме гости от Националното училище за планински водачи, от вчера прииждат хора от цялата страна, за да направим едно чудесно откриване, въпреки времето."

Според инструкторите, въпреки мерките, винаги има опасност при спускането, защото това е екстремен спорт:

Станимир Станимиров, рафтинг инструктор: "При всеки един екстремен спорт имаш опасност от контузия, не дай си Боже, най-тежкото. Но затова вземаме мерки за безопасност, както и вие сте с каска, жилетка, което е задължително в това студено време, неопреново яке, неопренови обувки, за да може хипотермията да избегнем. Инструктаж се предвижда преди всяко спускане, защото има много хора, които са начинаещи, които идват за първи път, те никога не са се спускали, не са се сблъскали с тази стихия, но пък за сметка на това остават верни и идват дълго време при нас. Адреналинът винаги ги привлича и се помни."

Трасето в Кресненското дефиле е дълго около 13 км, което го прави най-атрактивното и най-достъпното в България.

Вижте още в прякото включване на Али Мисанков

ТОП 24

Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне разследващ полицай от ГДБОП
1
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне...
Мъж почина след побой, опитал да защити дъщеря си в дома им
2
Мъж почина след побой, опитал да защити дъщеря си в дома им
Защо Техеран получи отсрочка? Тръмп определи иранците като „лоши бойци, но страхотни преговарящи“
3
Защо Техеран получи отсрочка? Тръмп определи иранците като...
В Троян организират тържествено посрещане на Лора Христова
4
В Троян организират тържествено посрещане на Лора Христова
След отмяната на стикерите за ГТП: Казус с български шофьор в Гърция
5
След отмяната на стикерите за ГТП: Казус с български шофьор в Гърция
150 тона храни с изтекъл срок откриха в Хасково
6
150 тона храни с изтекъл срок откриха в Хасково

Най-четени

Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
1
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова атака в Черно море
2
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова...
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
3
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300...
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
4
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в...
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко плато“, предлагането остава недостатъчно
5
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко...
Медицина на съня: Безсънието стои в основата на много заболявания
6
Медицина на съня: Безсънието стои в основата на много заболявания

Още от: Регионални

Цената на нощувките: Оферти за 3330 евро в Пловдив заради музикални събития това лято
Цената на нощувките: Оферти за 3330 евро в Пловдив заради музикални събития това лято
При полицейска акция задържаха 62-годишен мъж със списъци При полицейска акция задържаха 62-годишен мъж със списъци
Чете се за: 01:02 мин.
Шествие в София: Под надслов "Не на финансирането на геноцида в Газа!" Шествие в София: Под надслов "Не на финансирането на геноцида в Газа!"
Чете се за: 00:40 мин.
Нападенията с нож в центъра на София: Четирима ранени, извършителката е задържана (ОБЗОР) Нападенията с нож в центъра на София: Четирима ранени, извършителката е задържана (ОБЗОР)
Чете се за: 03:15 мин.
Измама с криптовалута за стотици хиляди евро разкрита в Пловдив Измама с криптовалута за стотици хиляди евро разкрита в Пловдив
Чете се за: 03:20 мин.
Сняг изненада Перник и Радомирско Сняг изненада Перник и Радомирско
Чете се за: 00:40 мин.

Водещи новини

Един месец от конфликта в Близкия изток: Иран удари база на САЩ в Саудитска Арабия
Един месец от конфликта в Близкия изток: Иран удари база на САЩ в...
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Цената на нощувките: Оферти за 3330 евро в Пловдив заради музикални събития това лято Цената на нощувките: Оферти за 3330 евро в Пловдив заради музикални събития това лято
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
"Часът на Земята": За 20-ти пореден път отбелязваме световната инициатива "Часът на Земята": За 20-ти пореден път отбелязваме световната инициатива
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Дъждовно време с температури между 11° и 16° в събота Дъждовно време с температури между 11° и 16° в събота
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Правителството с пакет от мерки за 100 млн. евро за справяне с...
Чете се за: 08:00 мин.
У нас
Росица Матева: ЦИК пуска мобилно приложение за изборните протоколи...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Прокурорският син Васил Михайлов отново се прояви криминално
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Раздадоха наградите "Икар"
Чете се за: 01:35 мин.
Общество
