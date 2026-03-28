Днес се откриват рафтинг сезона по река Струма в Кресненското дефиле. Въпреки лошото време, за откриването се очаква да дойдат много хора.

Станимир Станимиров, рафтинг инструктор: "В никакъв случай дъждът няма да попречи. На мотосезона пречи, на моториста за безопасност, но на нас това е добре дошло, защото реката е още по-пълноводна и ще има много екшън. Очакваме за 10:00 часа да дойдат още хора. От вчера цялата база е пълна, имаме гости от Националното училище за планински водачи, от вчера прииждат хора от цялата страна, за да направим едно чудесно откриване, въпреки времето."

Според инструкторите, въпреки мерките, винаги има опасност при спускането, защото това е екстремен спорт:

Станимир Станимиров, рафтинг инструктор: "При всеки един екстремен спорт имаш опасност от контузия, не дай си Боже, най-тежкото. Но затова вземаме мерки за безопасност, както и вие сте с каска, жилетка, което е задължително в това студено време, неопреново яке, неопренови обувки, за да може хипотермията да избегнем. Инструктаж се предвижда преди всяко спускане, защото има много хора, които са начинаещи, които идват за първи път, те никога не са се спускали, не са се сблъскали с тази стихия, но пък за сметка на това остават верни и идват дълго време при нас. Адреналинът винаги ги привлича и се помни."

Трасето в Кресненското дефиле е дълго около 13 км, което го прави най-атрактивното и най-достъпното в България.

