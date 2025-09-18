Частично слънчево затъмнение – 21 септември 2025 г.

Продължителност: около 1 час и 22 минути
Пик: 22:41 ч. българско време – Луната ще покрие до 85–86% от Слънцето Видимост:
Най-ясно в Нова Зеландия, Австралия, Тасмания, тихоокеански архипелази и Антарктида
В България явлението ще се случи след залез, затова „на живо“ няма да може да се наблюдава
Общо около 16 млн. души ще го видят пряко Безопасно наблюдение:
Само със сертифицирани слънчеви очила или филтри
Да не се гледа с просто око
Организирани наблюдения от обсерватории и астротуристически обекти
Онлайн:
Явлението ще бъде предавано на живо от обсерватории в Нова Зеландия, Антарктида и др.
Платформи: YouTube, Space.com, Time and Date
Научно значение:
Възможност за наблюдение на слънчевата активност, короната, магнитосферата и влиянието върху биосферата
Първо толкова значимо затъмнение, видимо от Антарктида, от над 20 години
Допълнителен бонус: в нощта на затъмнението Сатурн ще бъде изключително ярък, видим дори с просто око.