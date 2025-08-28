БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Учителят, обвинен в педофилия, остава в ареста
Чете се за: 00:20 мин.
Повдигнаха 4 обвинения на Никола Николов - Паскал
Чете се за: 00:37 мин.
Разпитаха Паскал в Антикорупционната комисия (СНИМКИ И...
Чете се за: 02:07 мин.
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
Чете се за: 01:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Чеферин не одобрява плановете на Ла Лига и Серия А за мачове в САЩ и Австралия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
Запази

Президентът на УЕФА обаче добави, че централата не може да се меси в решенията на футболните асоциации.

александър чеферин кандидатира четвърти мандат въпреки конгресът уефа гласува промяната устава
Снимка: БТА
Слушай новината

Европейските отбори трябва да играят в Европа. Това е традиция. Това каза президентът на УЕФА Александър Чеферин в интервю за „Политико“ относно желанието на испанската Ла Лига и италианската Серия „А“ да провеждат мачове в САЩ и Австралия.

Двубоят между Милан и Комо от шампионата може да се играе в Пърт (Австралия) през февруари, тъй като стадионът на Милано ще се използва за зимните олимпийски игри в Италия по същото време. Ла Лига иска да повиши имиджа си в чужбина, като организира срещата между Виляреал и шампиона Барселона в Маями през декември.

Плановете изискват одобрение от страна на ФИФА, а Чеферин заяви, че европейската футболна централа не може да се намеси, тъй като плановете са подкрепени от футболните асоциации на Италия и Испания.

„Не сме доволни, но правно, нямаме глас тук, ако самите федерации са съгласни. Ще започнем тази дискусия и с ФИФА, и с всички национални асоциации, защото не мисля, че е нещо добро. Европейските отбори трябва да играят в Европа, защото феновете, които ги подкрепят, живеят в Европа. Това е традиция“, категоричен е Чеферин.

#Ла Лига 2025/26 #Серия А 2025/26 # Александър Чеферин #УЕФА

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
2
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
3
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Заплатата на шефа на АПИ е "съвсем съизмерима със средното ниво в България"?
4
Заплатата на шефа на АПИ е "съвсем съизмерима със средното...
Сигнали за задушлива миризма край Несебър - хипотези и съмнения
5
Сигнали за задушлива миризма край Несебър - хипотези и съмнения
След трагичния полет с парасейлинг - тримата обвиняеми искат по-леки мерки
6
След трагичния полет с парасейлинг - тримата обвиняеми искат...

Най-четени

Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
1
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
2
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
3
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
4
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
5
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало парасейлинг инструктор
6
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало...

Още от: Европейски футбол

БНТ 3 предава битките от предварителния кръг на Шампионската лига по футзал в София
БНТ 3 предава битките от предварителния кръг на Шампионската лига по футзал в София
УЕФА промени часа на финала в Шампионската лига УЕФА промени часа на финала в Шампионската лига
Чете се за: 00:45 мин.
Челси и Милан се разбраха за трансфера на Нкунку Челси и Милан се разбраха за трансфера на Нкунку
Чете се за: 01:45 мин.
Аморим: Извинявам се на нашите фенове, ще обмислим нещата Аморим: Извинявам се на нашите фенове, ще обмислим нещата
Чете се за: 01:45 мин.
Левски гостува на АЗ Алкмаар, Арда приема Ракув за място в основната фаза на Лигата на конференциите Левски гостува на АЗ Алкмаар, Арда приема Ракув за място в основната фаза на Лигата на конференциите
Чете се за: 02:05 мин.
Всичко или нищо: Лудогорец приема Шкендия в среща реванш от плейофите за влизане в основната фаза на Лига Европа Всичко или нищо: Лудогорец приема Шкендия в среща реванш от плейофите за влизане в основната фаза на Лига Европа
Чете се за: 01:32 мин.

Водещи новини

Повдигнаха 4 обвинения на Никола Николов - Паскал
Повдигнаха 4 обвинения на Никола Николов - Паскал
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Родители и преподаватели знаели за комуникацията между учителя, обвинен в педофилия, и момичето, твърди адвоката му Родители и преподаватели знаели за комуникацията между учителя, обвинен в педофилия, и момичето, твърди адвоката му
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Апелативният съд в Бургас потвърди мерките за неотклонение на задържаните за инцидента с парасейлинг в Несебър Апелативният съд в Бургас потвърди мерките за неотклонение на задържаните за инцидента с парасейлинг в Несебър
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Ракети и дронове вместо преговори: При руска атака е засегнато представителството на ЕС в Киев Ракети и дронове вместо преговори: При руска атака е засегнато представителството на ЕС в Киев
Чете се за: 05:05 мин.
По света
Пожар гори на територията на парк "Рила"
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Президентът Радев: Германия е стратегически съюзник и водещ...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Поредно съкровище в Хераклея Синтика: Археолозите откриха ръката на...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Номинационната комисия излезе с оценки за кандидатите за членове на...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ