Чеферин не одобрява плановете на Ла Лига и Серия А за мачове в САЩ и Австралия

Европейските отбори трябва да играят в Европа. Това е традиция. Това каза президентът на УЕФА Александър Чеферин в интервю за „Политико“ относно желанието на испанската Ла Лига и италианската Серия „А“ да провеждат мачове в САЩ и Австралия.

Двубоят между Милан и Комо от шампионата може да се играе в Пърт (Австралия) през февруари, тъй като стадионът на Милано ще се използва за зимните олимпийски игри в Италия по същото време. Ла Лига иска да повиши имиджа си в чужбина, като организира срещата между Виляреал и шампиона Барселона в Маями през декември.

Плановете изискват одобрение от страна на ФИФА, а Чеферин заяви, че европейската футболна централа не може да се намеси, тъй като плановете са подкрепени от футболните асоциации на Италия и Испания.