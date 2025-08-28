Чеферин не одобрява плановете на Ла Лига и Серия А за мачове в САЩ и Австралия

Президентът на УЕФА обаче добави, че централата не може да се меси в решенията на футболните асоциации.
Европейските отбори трябва да играят в Европа. Това е традиция. Това каза президентът на УЕФА Александър Чеферин в интервю за „Политико“ относно желанието на испанската Ла Лига и италианската Серия „А“ да провеждат мачове в САЩ и Австралия.
Двубоят между Милан и Комо от шампионата може да се играе в Пърт (Австралия) през февруари, тъй като стадионът на Милано ще се използва за зимните олимпийски игри в Италия по същото време. Ла Лига иска да повиши имиджа си в чужбина, като организира срещата между Виляреал и шампиона Барселона в Маями през декември.
Плановете изискват одобрение от страна на ФИФА, а Чеферин заяви, че европейската футболна централа не може да се намеси, тъй като плановете са подкрепени от футболните асоциации на Италия и Испания.
„Не сме доволни, но правно, нямаме глас тук, ако самите федерации са съгласни. Ще започнем тази дискусия и с ФИФА, и с всички национални асоциации, защото не мисля, че е нещо добро. Европейските отбори трябва да играят в Европа, защото феновете, които ги подкрепят, живеят в Европа. Това е традиция“, категоричен е Чеферин.