БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Чеферин се опълчи на идеята да спре участието на израелските спортисти

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:27 мин.
Спорт
Запази

Президентът на УЕФА прехвърли отговорността на политиците, които трябва да направят повече, за да спрат тези войни.

Георги Иванов и Александър Чеферин
Снимка: Пресслужба БФС
Слушай новината

Президентът на Европейската футболна асоциация (УЕФА) Александър Чеферин заяви, че спирането на руските отбори от участие в клубните турнири не е помогнало да бъде прекратена руско-украинската война и в този ред на мисли се противопоставя на спирането на израелските спортисти заради войната в Ивицата Газа, въпреки че от кръвопролитието го "боли и убива".

Чеферин заяви в интервю за сайта "Политико" от днес, че би предпочел политиците да направят повече, за да спрат тези войни.

"Нe мога да разбера как политик, който може да направи много, за да спре клането – където и да е то, вечер може да заспи, виждайки всички тези деца и цивилни граждани мъртви. Не го разбирам“, каза словенският лидер на европейския футбол.

“Знаете ли, не мога да си обясна идеята, че футболът може да решава тези проблеми. Просто няма начин“, добави той.

Руските отбори бяха спрени от участие в международни официални състезания веднага след военната инвазия на армията на тази страна на територията на Украйна през 2022 година, като решението беше взето и от УЕФА, и от ФИФА. Опитът на УЕФА да върне поне отборите до 17 години от Русия в международния календар беше спрян след политически протести.

"За мен спортът трябва да се опитва да покаже пътя, но не като забранява на спортистите да се състезават. Но, честно казано, отново, с войната между Русия и Украйна, имахме почти истерична политическа реакция“, каза той, като добави, че ръководителите на УЕФА са били подложени на голям политически натиск.

"Бяхме сред първите, които предприеха действия, искрено вярвайки как това може да помогне и да се сложи край на тази трагедия. За съжаление, животът ни показа, че не е така. Сега не виждам голяма реакция от страна на политиците. От страна на гражданското общество реакцията е огромна“, продължава лидерът на европейския футбол.

Поглеждайки към Ивицата Газа, той обясни как случващото се там с цивилните, му причинява болка и го убива. "Невъзможно е да се гледат повече тези неща. От друга страна, не съм привърженик на забраната на спортистите. Защото какво може да направи един спортист, за да спре войната? Това е много, много трудно".

Подкрепяйки плана за връщане на международната сцена на отборите до 17 години относно Русия, Чеферин каза, че децата трябва да се третират различно от възрастните. "Все още мисля, че децата трябва да се третират различно, защото, знаете, те са отгледани в страх и омраза“.

"Те биха разбрали, че ние не сме техни врагове, че нациите не са врагове помежду си. Но политиците, те не се интересуват от това“, и завърши с думите, че децата не гласуват по време на изборите.

#Европейска футболна централа (УЕФА) # Александър Чеферин

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
1
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
2
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Самопризнанията за екшъна с трамвай 22: Съжалявам! Бях пиян
3
Самопризнанията за екшъна с трамвай 22: Съжалявам! Бях пиян
На жълтите павета: Печено агнешко и викове "Оставка" в Триъгълника на властта
4
На жълтите павета: Печено агнешко и викове "Оставка" в...
По следите на черния леопард - забелязаха го край Дупница (ВИДЕО)
5
По следите на черния леопард - забелязаха го край Дупница (ВИДЕО)
Четири жертви след челен сблъсък край симеоновградското село Константиново
6
Четири жертви след челен сблъсък край симеоновградското село...

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
2
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
3
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
4
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
5
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
6
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница

Още от: Европейски футбол

Гледайте световната квалификация България – Испания на 4 септември по БНТ 1 и БНТ 3
Гледайте световната квалификация България – Испания на 4 септември по БНТ 1 и БНТ 3
Кирил Десподов: Винаги можеш да извлечеш позитивни неща срещу най-добрите Кирил Десподов: Винаги можеш да извлечеш позитивни неща срещу най-добрите
Чете се за: 01:47 мин.
Илиан Илиев: Това е най-важният мач в кариерата ми Илиан Илиев: Това е най-важният мач в кариерата ми
Чете се за: 04:20 мин.
Донарума: Нямах търпение да се присъединя към Манчестър Сити Донарума: Нямах търпение да се присъединя към Манчестър Сити
Чете се за: 01:17 мин.
Третодивизионен италиански клуб изрази високи очаквания към 19-годишен българин Третодивизионен италиански клуб изрази високи очаквания към 19-годишен българин
Чете се за: 01:35 мин.
Пълен напред! Пълен напред!
Чете се за: 05:25 мин.

Водещи новини

След почивката - на работа: Първи ден в Народното събрание (ОБЗОР)
След почивката - на работа: Първи ден в Народното събрание (ОБЗОР)
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
Владимир Путин от Пекин: Нека Зеленски дойде в Москва и ще се срещнем Владимир Путин от Пекин: Нека Зеленски дойде в Москва и ще се срещнем
Чете се за: 02:57 мин.
По света
"Искам детето ми да има бъдеще в България" - пореден протест под мотото "Отпор срещу диктатурата" "Искам детето ми да има бъдеще в България" - пореден протест под мотото "Отпор срещу диктатурата"
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Здравните карти на децата стават електронни: Без хартиени документи в училища и детски градини Здравните карти на децата стават електронни: Без хартиени документи в училища и детски градини
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Микрофон улови Путин и Си да си говорят за трансплантация на органи...
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Опозицията готви пети вот на недоверие: Темата ще бъде вътрешна...
Чете се за: 06:57 мин.
У нас
За цената на един парад - искат оставката на Атанас Зафиров
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Жечо Станков: Хората могат да останат без парно заради дълговете...
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ