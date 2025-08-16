Чех спечели Чаланджър турнира в София

Чехът Зденек Коларж спечели титлата на Чалънджър турнира в София, който е с награден фонд 54 хиляди евро. На финала Коларж наложи с 6:2, 6:2 срещу Муркел Делиен (Боливия).

Това бе шеста титла на ниво Чаланджър за Коларж, който триумфира за последно през април 2023 на домашна почва в Острава. Той е печелил още титли във Вилнюс през 2022 и Оейраш, Яш и Шчечин през 2021, както и още една в Острава през 2016.



Делиен има една титла на сингъл в кариерата си, спечелена на клей на Чаланджър турнир в Брашов през юли 2024.

По-рано през деня сърбинът Стефан Латинович и руснакът Марат Шарипов спечелиха титлата на двойки след победа с 6:3, 2:6, 13:11 словака Милош Карол и финландеца Патрик Никлас-Салминен.