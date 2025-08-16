БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на...
Чете се за: 05:05 мин.
Приключи първият етап от срещата между Тръмп и Путин
Чете се за: 01:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Чех спечели Чаланджър турнира в София

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
Спорт
Запази

Надпреварата е с награден фонд 54 хиляди евро.

Зденек Коларж
Снимка: БТА
Слушай новината

Чехът Зденек Коларж спечели титлата на Чалънджър турнира в София, който е с награден фонд 54 хиляди евро. На финала Коларж наложи с 6:2, 6:2 срещу Муркел Делиен (Боливия).

Това бе шеста титла на ниво Чаланджър за Коларж, който триумфира за последно през април 2023 на домашна почва в Острава. Той е печелил още титли във Вилнюс през 2022 и Оейраш, Яш и Шчечин през 2021, както и още една в Острава през 2016.

Делиен има една титла на сингъл в кариерата си, спечелена на клей на Чаланджър турнир в Брашов през юли 2024.

По-рано през деня сърбинът Стефан Латинович и руснакът Марат Шарипов спечелиха титлата на двойки след победа с 6:3, 2:6, 13:11 словака Милош Карол и финландеца Патрик Никлас-Салминен.

#тенис турнир в София 2025

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е задържан и е под охрана в болницата
1
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е...
След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на двамата президенти
2
След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на двамата президенти
Пожар избухна в руенското село Разбойна, има засегнати къщи (СНИМКИ)
3
Пожар избухна в руенското село Разбойна, има засегнати къщи (СНИМКИ)
Посланията на срещата за мир в Украйна: "Няма споразумение - докато няма споразумение"
4
Посланията на срещата за мир в Украйна: "Няма споразумение -...
Исторически разговори за бъдещето на Украйна: Започна срещата на Тръмп и Путин в Аляска
5
Исторически разговори за бъдещето на Украйна: Започна срещата на...
Приключи първият етап от срещата между Тръмп и Путин
6
Приключи първият етап от срещата между Тръмп и Путин

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
2
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
3
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
4
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
5
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е задържан и е под охрана в болницата
6
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е...

Още от: Тенис

Ива Иванова загуби на полуфиналите на сингъл на турнир в Тунис
Ива Иванова загуби на полуфиналите на сингъл на турнир в Тунис
Рая Петкова стана шампионка на двойки на турнир от Тенис Европа в Белгия Рая Петкова стана шампионка на двойки на турнир от Тенис Европа в Белгия
Чете се за: 00:22 мин.
Паолини заслужи място на полуфиналите в Синсинати след успех над Гоф Паолини заслужи място на полуфиналите в Синсинати след успех над Гоф
Чете се за: 01:17 мин.
Зверев си подпечата дуел с Алкарас на полуфиналите в Синсинати Зверев си подпечата дуел с Алкарас на полуфиналите в Синсинати
Чете се за: 00:57 мин.
Алкарас пречупи Рубльов в три сета и заслужи място на полуфиналите Алкарас пречупи Рубльов в три сета и заслужи място на полуфиналите
Чете се за: 01:25 мин.
Елена Рибакина отстрани Арина Сабаленка от турнира в Синсинати Елена Рибакина отстрани Арина Сабаленка от турнира в Синсинати
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

След срещата Тръмп-Путин: Ще има ли втора среща Зеленски-Путин-Тръмп?
След срещата Тръмп-Путин: Ще има ли втора среща Зеленски-Путин-Тръмп?
Чете се за: 08:07 мин.
По света
Европейските лидери за срещата Тръмп-Путин: “Няма сделка, докато няма сделка” Европейските лидери за срещата Тръмп-Путин: “Няма сделка, докато няма сделка”
Чете се за: 03:55 мин.
По света
След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на двамата президенти След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на двамата президенти
Чете се за: 05:05 мин.
По света
Голям пожар избухна край Българово, евакуират живущите на юг от града Голям пожар избухна край Българово, евакуират живущите на юг от града
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Загиналият в тежката катастрофа в София е сирийски лекар
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Заловиха 245 кг марихуана на българо-турската граница
Чете се за: 02:10 мин.
Балкани
Продължава борбата с пожара край село Илинденци в Пирин
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Започна възстановяването на железопътната инфраструктура след...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ