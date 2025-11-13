БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Бюджет 2026: Коалиционен - нито ляв, нито десен, нито...
Богаташи са ходили на "лов за хора" в Сараево?...
Обвинителният акт срещу Благомир Коцев е внесен в съда
Продават дрога в цветни пликчета за бонбони и семки
По-лека мярка "подписка" получиха трима от...
Одобрен е проектът на Закон за държавния бюджет за 2026 г.
Официално: Двойни цени и разширяване на синя и зелена...
Парламентът отхвърли ветото на президента върху закона за...
Чехия с трудна победа над Сан Марино

Макар и фаворит преди двубоя, чешкият състав отново не впечатли с представянето си.

Томаш Сучек
Националният отбор на Чехия продължава да търси изход от игровата си криза, след като постигна минимален успех с 1:0 над скромния тим на Сан Марино в приятелска среща, играна в Карвина.

Макар и фаворит преди двубоя, чешкият състав отново не впечатли с представянето си. Възпитаниците на треньора Иван Хашек отправиха 18 удара към вратата, но само един от тях бе точен – този на Томаш Сучек в 40-ата минута, оказал се и решаващ за крайния резултат.

Преди това капитанът на „червените лъвове“ пропусна дузпа в 31-вата минута, а след почивката зрителите видяха отменен гол на Ярослав Зелени заради засада – единственият по-запомнящ се момент от второто полувреме.

Чехия идва след тежкото поражение с 1:2 от Фарьорските острови в квалификациите за Мондиал 2026 и ще има шанс да се реваншира пред феновете си в последния мач от групата – домакинство на Гибралтар след четири дни. Победа или грешна стъпка на Фарьорите срещу Хърватия биха гарантирали място на чехите в плейофите за световното първенство.

Нигерия на крачка от Мондиала след драматичен успех над Габон
Нигерия на крачка от Мондиала след драматичен успех над Габон
Норвегия победи Естония в мач с пет гола отбелязани в рамките на 15 минути Норвегия победи Естония в мач с пет гола отбелязани в рамките на 15 минути
Гледайте световната квалификация Турция – България в събота по БНТ 1 и БНТ 3 Гледайте световната квалификация Турция – България в събота по БНТ 1 и БНТ 3
Лионел Меси: Обичта, която показвате към мен, все още ме трогва Лионел Меси: Обичта, която показвате към мен, все още ме трогва
Силвия Радойска: 2025 година е позитивна за женския футбол Силвия Радойска: 2025 година е позитивна за женския футбол
Близо 30 000 души проследиха тренировката на Аржентина в Елче Близо 30 000 души проследиха тренировката на Аржентина в Елче
Американска компания проучва възможностите да купи чуждестранните активи на "Лукойл"
Американска компания проучва възможностите да купи чуждестранните...
Бюджет 2026: Коалиционен - нито ляв, нито десен, нито либерален - нито консервативен (ОБЗОР) Бюджет 2026: Коалиционен - нито ляв, нито десен, нито либерален - нито консервативен (ОБЗОР)
Богаташи са ходили на "лов за хора" в Сараево? Италия разследва "снайперистки сафарита" Богаташи са ходили на "лов за хора" в Сараево? Италия разследва "снайперистки сафарита"
"За Мая и всички след нея": Протест пред ВМА срещу насилието над животни (СНИМКИ и ВИДЕО) "За Мая и всички след нея": Протест пред ВМА срещу насилието над животни (СНИМКИ и ВИДЕО)
10 години по-късно: Тежкият спомен за най-кървавия атентат във Франция
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Украйна и корупцията - Зеленски наложи санкции на бизнесмен и...
След разкритията по скандала "Епстийн" от Белия дом...
