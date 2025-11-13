Чехия с трудна победа над Сан Марино

Националният отбор на Чехия продължава да търси изход от игровата си криза, след като постигна минимален успех с 1:0 над скромния тим на Сан Марино в приятелска среща, играна в Карвина.

Макар и фаворит преди двубоя, чешкият състав отново не впечатли с представянето си. Възпитаниците на треньора Иван Хашек отправиха 18 удара към вратата, но само един от тях бе точен – този на Томаш Сучек в 40-ата минута, оказал се и решаващ за крайния резултат.

Преди това капитанът на „червените лъвове“ пропусна дузпа в 31-вата минута, а след почивката зрителите видяха отменен гол на Ярослав Зелени заради засада – единственият по-запомнящ се момент от второто полувреме.

Чехия идва след тежкото поражение с 1:2 от Фарьорските острови в квалификациите за Мондиал 2026 и ще има шанс да се реваншира пред феновете си в последния мач от групата – домакинство на Гибралтар след четири дни. Победа или грешна стъпка на Фарьорите срещу Хърватия биха гарантирали място на чехите в плейофите за световното първенство.