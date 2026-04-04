Челси се развилня за място в Топ 4 на ФА Къп

Челси си осигури безпроблемно място на полуфиналите за ФА Къп. Играчите на Лиъм Росиниър изнесоха лекция на Порт Вейл след внушителното 7:0 в четвъртфинален мач, който се изигран на „Стамфорд Бридж“.

Лондончани не срещнаха никакви трудности срещу отбора от трета дивизия, а Йорел Хато, Жоао Педро се разписаха до 25-ата минута на първия мач между двата отбора за последните 97 години. Автогол на Джордан Лоурънс-Гейбриъл направи резултата 3:0 точно преди почивката.

Тосин Адарабиойо, Андрей Сантос, Естевао и Алехандро Гарначо от дузпа през второто полувреме оформиха успеха за "сините" със 7:0.

Порт Вейл не беше достигал от тази фаза на най-стария футболен турнир в света от 1954 година.