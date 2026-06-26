Черна гора обмисля забрана на социалните мрежи за лица под 16 години

Правителството на Черна гора обмисля въвеждането на забрана за използване на социални мрежи от лица под 16-годишна възраст заради нарастващия брой непълнолетни правонарушители и опасенията, че онлайн платформите все по-често се използват от престъпни групи за вербуване на младежи, предаде МИНА.

По думите на Данило Саранович, министър на вътрешните работи на Черна гора, делът на непълнолетните в общата престъпност се е увеличил от три процента през 2021 г. до 5,5 процента през миналата година.

"Правителството обмисля въвеждането на забрана за използване на социални медии за лица под 16 години. Това не е нещо нечувано в Европейския съюз", заяви Саранович, като допълни, че решението трябва да бъде резултат от участие на всички заинтересовани страни в обществото.

Според министъра подобна мярка би могла да засили механизмите за защита на непълнолетните, особено срещу опитите на организирани престъпни групи да привличат млади хора през онлайн пространството.

Саранович съобщи още, че след промените в Закона за вътрешните работи полицията в Черна гора изпитва недостиг на между 1500 и 2000 служители. Той посочи, че заради голямото внедряване на престъпни структури в сектора за сигурност през предходния период общественото доверие в полицията е било сериозно разклатено.