Черната пантера, забелязана край Тутракан — наистина ли е като отвсякъде?

Какво всъщност се случи?
Представи си вечерта на 25 август 2025 г. — тъмнина, птици прекънкват тихо и изведнъж… да, точно така: черна пантера се появява между селата Богданци и Търновци, близо до Тутракан!

За това сдидетелства кметицата на Бащино, Найле Сабан, във Facebook — и веднага светнаха всички аларми: „Бъдете бдителни! Ако я видите, звъннете на 112!“

Това не е първият път, нали?
Не, явно не е шега. За пръв път животното бе видяно към края на юни край Шуменското плато. Паркът беше затворен, всички тръгнаха да търсят пантерата, но тя се изплъзна. След това — поредица от нови сигнали: от Румъния (Гюргево), през Разград, Русе и Ловеч... сякаш прилив на мистерия!

Възможно ли е да е истинска пантера? В дивата природа това е почти невъзможно, но снимките липсват и следите са неуловими.
Приключение или паника? Жителите на Бащино са вече нащрек. Хората виждат “черна сенчица” и веднага си мислят за най-странното.
Какво правят властите? Активиран е щаб, предупрежденията са официални—значи не е изключение или шега.


