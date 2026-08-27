Черно море добави национал към своите редици

Черно море Тича също даде ход на входящите трансфери. „Моряците“ се подсилиха под коша, привличайки своето първо ново лятно попълнение. Варненският тим се похвали с Андрей Иванов, анонсираха днес официално от клуба. Българският национал и Черно море ще си помагат от следващия сезон.

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В последните две години центърът защитаваше цветовете на Балкан, превръщайки се в основен стълб под коша. Той обаче пропусна част от миналия сезон и се завърна в средата на декември, когато се възстанови след операция на скъсани предни кръстни връзки. Иванов помогна на „зелените“ да триумфират с титлата в НБЛ и да заслужат място на полуфиналите в турнира за Купата на България.

Ямболията завърши със средно по 4.8 точки и 4.5 борби за 30 мача в състава на балканци.

На сметката си с Балкан има бронз от родния елит и сребро от купата на страната.

До този момент 30-годишният играч е носил още екипите на Ямбол, Делфин Бургас, Шумен, Рилски спортист-2, Икономически университет-Варна и на Академик София, ЦСКА и Черноморец, както и на втория тим на „студентите“. Преминава и през румънския Статуя Букурещ.

206-сантиметровият баскетболист може да се похвали с един бронзов медал, който завоюва с ямболии. С Академик триумфира с титлата в А група, а с Икономическия университет има по един сребърен медал във втория ешелон и за Купата на БФБ. Към неговата колекция от постижения можем да прибавим още Купата на България и бронзово отличие от престоя му при „акулите“.