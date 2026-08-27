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Черно море добави национал към своите редици

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Спорт
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Баскетболистът е първото ново попълнение на "моряците".

Черно море добави национал към своите редици
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Черно море Тича също даде ход на входящите трансфери. „Моряците“ се подсилиха под коша, привличайки своето първо ново лятно попълнение. Варненският тим се похвали с Андрей Иванов, анонсираха днес официално от клуба. Българският национал и Черно море ще си помагат от следващия сезон.


В последните две години центърът защитаваше цветовете на Балкан, превръщайки се в основен стълб под коша. Той обаче пропусна част от миналия сезон и се завърна в средата на декември, когато се възстанови след операция на скъсани предни кръстни връзки. Иванов помогна на „зелените“ да триумфират с титлата в НБЛ и да заслужат място на полуфиналите в турнира за Купата на България.

Ямболията завърши със средно по 4.8 точки и 4.5 борби за 30 мача в състава на балканци.

На сметката си с Балкан има бронз от родния елит и сребро от купата на страната.

До този момент 30-годишният играч е носил още екипите на Ямбол, Делфин Бургас, Шумен, Рилски спортист-2, Икономически университет-Варна и на Академик София, ЦСКА и Черноморец, както и на втория тим на „студентите“. Преминава и през румънския Статуя Букурещ.

206-сантиметровият баскетболист може да се похвали с един бронзов медал, който завоюва с ямболии. С Академик триумфира с титлата в А група, а с Икономическия университет има по един сребърен медал във втория ешелон и за Купата на БФБ. Към неговата колекция от постижения можем да прибавим още Купата на България и бронзово отличие от престоя му при „акулите“.

#НБЛ за мъже 2026/2027 #Андрей Иванов #БК Черно море Тича

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