Черно море надви Локо (Пловдив) в сблъсък за място в баража за Европа

Черно море направи важна крачка към баража за участие в Лигата на конференциите, след като победи Локомотив Пловдив с 2:0 в директен сблъсък за първото място в Група Б. С успеха варненци събраха 54 точки и изпревариха „смърфовете“, които остават с 52, два кръга преди края на сезона.

Първото полувреме премина при малко голови положения и много битка в средата на терена, а проливният дъжд допълнително затрудни действията и на двата отбора. Първата по-сериозна ситуация бе пред вратата на гостите, когато Васил Панайотов стреля опасно от дистанция, но топката премина малко над напречната греда.

Локомотив отговори с удар на Жулиен Лами, който обаче не затрудни Кристиан Томов. В 40-ата минута Черно море стигна до аванс при първия си точен удар в мача. Асен Чандъров отправи мощен шут от около 20 метра, а топката се спря в долния десен ъгъл на вратата за 1:0.

След почивката пловдивчани бяха близо до изравняване. Георги Чорбаджийски получи отличен извеждащ пас и се озова на добра позиция, но ударът му премина покрай вратата. Малко по-късно Жулиен Лами стреля опасно от дистанция, но Кристиан Томов се намеси решително.

В 65-ата минута домакините нанесоха втория си удар. Ертан Томбак проби отдясно и върна топката към Асен Дончев, който с диагонален изстрел покачи на 2:0.

Черно море можеше да стигне и до по-изразителен успех, след като Андреяс Калкан изпълни опасен пряк свободен удар, минал на сантиметри от вратата. Локомотив също имаше шанс да се върне в мача, но Ертан Томбак изчисти от голлинията след удар на Лукас Риан.

В заключителните минути задачата на гостите стана още по-трудна, след като Ивайло Иванов получи втори жълт картон и бе изгонен.



