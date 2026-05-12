БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Градушка с размер на яйце удари Трявна: Унищожена...
Чете се за: 02:25 мин.
Светът е "Евровизия"!
Чете се за: 01:45 мин.
Доц. Ася Панджерова подаде оставка като...
Чете се за: 00:42 мин.
Един загинал и 16 ранени при тежка катастрофа край София
Чете се за: 02:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Черно море надви Локо (Пловдив) в сблъсък за място в баража за Европа

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:35 мин.
Спорт
Запази

"Моряците" се наложиха с 2:0 у дома.

първа лига черно море локомотив пловдив галерия
Слушай новината

Черно море направи важна крачка към баража за участие в Лигата на конференциите, след като победи Локомотив Пловдив с 2:0 в директен сблъсък за първото място в Група Б. С успеха варненци събраха 54 точки и изпревариха „смърфовете“, които остават с 52, два кръга преди края на сезона.

Първото полувреме премина при малко голови положения и много битка в средата на терена, а проливният дъжд допълнително затрудни действията и на двата отбора. Първата по-сериозна ситуация бе пред вратата на гостите, когато Васил Панайотов стреля опасно от дистанция, но топката премина малко над напречната греда.

Локомотив отговори с удар на Жулиен Лами, който обаче не затрудни Кристиан Томов. В 40-ата минута Черно море стигна до аванс при първия си точен удар в мача. Асен Чандъров отправи мощен шут от около 20 метра, а топката се спря в долния десен ъгъл на вратата за 1:0.

След почивката пловдивчани бяха близо до изравняване. Георги Чорбаджийски получи отличен извеждащ пас и се озова на добра позиция, но ударът му премина покрай вратата. Малко по-късно Жулиен Лами стреля опасно от дистанция, но Кристиан Томов се намеси решително.

В 65-ата минута домакините нанесоха втория си удар. Ертан Томбак проби отдясно и върна топката към Асен Дончев, който с диагонален изстрел покачи на 2:0.

Черно море можеше да стигне и до по-изразителен успех, след като Андреяс Калкан изпълни опасен пряк свободен удар, минал на сантиметри от вратата. Локомотив също имаше шанс да се върне в мача, но Ертан Томбак изчисти от голлинията след удар на Лукас Риан.

В заключителните минути задачата на гостите стана още по-трудна, след като Ивайло Иванов получи втори жълт картон и бе изгонен.

Първа лига: Черно море - Локомотив Пловдив (ГАЛЕРИЯ)

#Първа лига 2025/2026 #ПФК Локомотив Пловдив #ПФК Черно море

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

DARA ще открие втория полуфинал на „Евровизия 2026“ на 14 май
1
DARA ще открие втория полуфинал на „Евровизия 2026“ на...
Светослав Бенчев: Навлизаме в период, в който трябва да се замислим не за цените, а за доставките
2
Светослав Бенчев: Навлизаме в период, в който трябва да се замислим...
Един загинал и 16 ранени при тежка катастрофа край София
3
Един загинал и 16 ранени при тежка катастрофа край София
Във Вършец поставиха пейки във формата на книга по повод Световния ден на книгата
4
Във Вършец поставиха пейки във формата на книга по повод Световния...
Доц. Ася Панджерова подаде оставка като заместник-министър на образованието и науката
5
Доц. Ася Панджерова подаде оставка като заместник-министър на...
Градушка с големина на мандарина удари Трявна (СНИМКИ и ВИДЕО)
6
Градушка с големина на мандарина удари Трявна (СНИМКИ и ВИДЕО)

Най-четени

Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на литургия на български език в българския храм "Св. Георги"
1
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на...
Втора етапна победа за Пол Мание
2
Втора етапна победа за Пол Мание
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета "Радев"
3
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието...
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
4
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и нормални цени на пазара
5
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и...
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в България
6
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в...

Още от: Български футбол

Берое: Задълженията ни са под 353 000 евро и ще бъдат уредени в много кратък срок
Берое: Задълженията ни са под 353 000 евро и ще бъдат уредени в много кратък срок
Христо Крушарски пред БНТ: Купата е наша Христо Крушарски пред БНТ: Купата е наша
Чете се за: 02:17 мин.
Първа лига: Черно море - Локомотив Пловдив (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Черно море - Локомотив Пловдив (ГАЛЕРИЯ)
ДК към БФС санкционира Левски с над 5000 евро, отложи случая с расистки обиди ДК към БФС санкционира Левски с над 5000 евро, отложи случая с расистки обиди
Чете се за: 01:50 мин.
ФИФПРО Европа се събра на конгрес в Прага, Мила Христова откри форума ФИФПРО Европа се събра на конгрес в Прага, Мила Христова откри форума
Чете се за: 01:17 мин.
Феновете на Локомотив Пловдив ще бъдат разположени в сектори "А" и "Б" на финала за Купата на България Феновете на Локомотив Пловдив ще бъдат разположени в сектори "А" и "Б" на финала за Купата на България
Чете се за: 01:12 мин.

Водещи новини

Градушка с размер на яйце удари Трявна: Унищожена реколта, повредени къщи, коли и училища
Градушка с размер на яйце удари Трявна: Унищожена реколта,...
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Мерки срещу спекулата: Бюджетната комисия в НС обсъди промените за овладяване на цените Мерки срещу спекулата: Бюджетната комисия в НС обсъди промените за овладяване на цените
Чете се за: 05:47 мин.
У нас
Цените на горивата няма да се понижат до края на годината, прогнозират експерти Цените на горивата няма да се понижат до края на годината, прогнозират експерти
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Промените в Закона за съдебната власт: Правната комисия в НС подкрепи предложенията на първо четене Промените в Закона за съдебната власт: Правната комисия в НС подкрепи предложенията на първо четене
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Тежката катастрофа край София: Шофьорите с десетки нарушения на...
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Взрив до детска градина в Горна Оряховица, децата са евакуирани...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Британският премиер отказа да подаде оставка - каква ще бъде...
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Музика и политика: Напрежение и бойкоти преди 70-ото издание на...
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ