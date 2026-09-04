Черно море подсили състава си с кипърския талант Йоргос Понтику

Черно море обяви привличането на кипъреца Йоргос Понтику. 23-годишният футболист е считан за един от перспективните играчи в родината си и вече ще продължи кариерата си с екипа на "моряците“.

Понтику е роден на 8 януари 2003 година в Ларнака, а първите си стъпки във футбола прави в школата на местната Омония. Още като тийнейджър изявите му привличат вниманието извън Кипър и през 2019 година той се присъединява към академията на Айнтрахт Франкфурт.

Младият футболист прекарва две години в германския клуб, преди да се завърне в родината си и да подпише с Аполон Лимасол. Именно там Понтику прави първите си стъпки в мъжкия футбол.

Впоследствие той е преотстъпен на Докса Катокопия, а през сезон 2024/2025 записва 29 мача за Омония. С представянето си Понтику се утвърждава като един от енергичните млади футболисти в кипърското първенство.

През миналата кампания той защитава цветовете на Неа Саламина, където продължава да трупа опит на мъжко ниво.

Новото попълнение на Черно море е преминало и през различните юношески и младежки национални формации на Кипър.

С привличането на Понтику варненци добавят още една опция към състава си за настоящия сезон, а 23-годишният кипърец ще има възможност да продължи развитието си в българския футбол.