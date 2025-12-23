БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Черно море сломи съпротивителните сили и на Ботев 2012

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Чете се за: 03:32 мин.
Спорт
"Моряците" продължават да са под пара в НБЛ.

ботев 2012 черно море тича нбл
Снимка: НБЛ
Черно море Тича затвърди впечатленията, че се намира в добра форма и постигна пети пореден успех в НБЛ. Действащите вицешампиони пречупиха Ботев 2012 с 96:76 в мач от 13-ия кръг. В „Арена Ботевград“ съставът на Васил Евтимов държеше съдбата в свои ръце през немалка част от срещата и да сломи съпротивата на неговия съперник, за да му нанесе трето последователно поражение.

Извън състава на дебютанта в шампионата бе Георги Герганов. От своя страна „моряците“ дойдоха в Ботевград с група от само девет баскетболисти, като Алонзо Гафни не се появи в игра.

Варненският тим се придвижи до второто място във временното класиране с девет победи и три загуби, докато отборът от Враца има пет успеха и седем поражения, което му отрежда седмата позиция. На 29 декември (понеделник) Черно море ще бъде домакин на Рилски спортист, а Ботев почива в следващия кръг.

Смяната на водачеството се превърна в основен фактор на старта. Докато домакините разчитаха на Иво Корестилов, Михаил Калинов и Станислав Хинков, гостите се обърнаха към добрата игра в нападение на Георги Боянов. Именно последният успя да наруши статуквото и да изведе „моряците“ с 2 точки в края на дебютната част.

Размяната на точни стрелби също беляза началото на втория период. Стефан Михайлов и Дейвид Хоутън се постараха дебютантите в елита да не допуснат сериозно изоставане, но варненският тим имаше доста повече аргументи в офанзивен план и се прибраха в съблекалнята при 47:38.

Михайлов и Хинков напомниха за себе си на старта на второто полувреме, за да върнат надеждите на отбора от Враца. Последва светкавичен отговор на Ламонт Уест и Цветомир Чернокожев, като именно двамата помогнаха на действащите вицешампиони да се откъснат с 9 точки след 30 минути игра.

Актуалните носители на Купата на България поставиха солидно начало на последната част, когато авансът им придоби двуцифрени изражения. Калинов и Христов за пореден път затвърдиха впечатленията, че домакините нямат намерение да се предават, но Джелани Уотсън-Гейл, Уест и Боянов се погрижиха гостите да не допуснат изненада до края.

Ламонт Уест поведе Черно море към успеха с 20 точки и 11 борби. Георги Боянов записа 16 и 5 овладени под двата ринга топки, Джелани Уотсън-Гейл (5 асистенции) и Венцислав Петков (4 точни стрелби от далечна дистанция) нанизаха по 12 точки. Михаил Молдов, Цветомир Чернокожев и Марин Маринов реализираха по 11.

Михаил Калинов (5 борбои и 5 асистенции) и Стфан Михайлов отвърнаха с по 17 точки за Ботев. Станислав Хинков отбеляза 13, Девид Хоутън и Ивайло Христов имат по 10.

#БК Ботев 2012 #НБЛ 2025/2026 #БК Черно море Тича

