Черно море Тича излезе с позиция след шегата с рибите

Баскетболният Черно море Тича изрази категоричното си разочарование от ръководството на БК Рилски спортист по време на мача в Самоков на 20 октомври, обявиха от варненския клуб в профила си в социалната платформа Фейсбук.

Съставът на "моряците" беше изписан с имена риби, а не с нормалните имена. Впоследствие самият президент на Рилецо инж. Петър Георгиев се извини за "неуместната шега".

От Рилски спортист се извиниха на Черно море заради неуместна шега

"Подмяната на имената на нашите играчи е недостойна и обидна постъпка, която хвърля сянка върху морала и професионализма в българския баскетбол. Ние вярваме, че уважението и етичните отношения между клубовете в НБЛ трябва да бъдат в основата на всяко състезание", пишат още от лагера на Черно море Тича и разпространиха отворено писмо:

"БК Черно море Тима и цялата черноморска общност - фенове, симпатизанти, играчи и треньори изказват огромното си разочарование от поведението на ръководството на БК Рилски спортист в мач от НБЛ, провел се на 20 октомври в Самоков. Решението на служител на клуба от Самоков да подмени имената на играчите на БК Черно море Тича с тези на черноморски риби е обидно, недостойно и извън границите на всякакви етични норми. Низостта на тази проява хвърля сянка върху морала на ръководството на БК Рилски спортист. Държим да отбележим, че тази проява не е прецедент, миналият сезон г-н Георгиев си позволи публично да критикува и да дава обидни квалификации за генералния спонсор, ръководството на БК Черно море Тича и феновете на клуба. Последващите извинения са меко казано нелепи, като тези прояви трябва да бъдат най-строго санкционирани от ръководствата на БФБ и НБЛ. Считаме, че професионалната етика и отношенията между клубовете в НБЛ трябва да бъдат на висока и да гарантират взаимното уважение. БК Черно море Тича винаги е проявявал уважение и толерантност към всички участници в НБЛ, което очаква и от останалите клубове", написаха от клуба.

Отвореното писмо е подписано от президента на Черно море Тича Георги Ганчев и от генералния спонсор Данаил Папазов.