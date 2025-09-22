Черно море записа минимален успех над десетима от Арда

Черно море победи Арда с минималното 1:0 в предпоследния мач от 9-ия кръг на Първа лига. Николай Златев отбеляза победния гол.

Домакините останаха с човек по-малко на стадион "Арена Арда" в 19-ата минута. След намесата на ВАР Дейвид Акинтола получи директен червен картон за нарушение срещу Жоао Педро.

Гостите се възползваха от численото си предимство в 28-ата минута, когато откриха резултата. Николай Златев проби в наказателното поле и стреля в далечния ъгъл за 1:0.

До края на първото полувреме кърджалии пропуснаха отлична възможност да възстановят равенството. Пламен Илиев изби удар с глава на Бирсент Карагерен, а при добавката Феликс Ебоа стреля в напречната греда, също с глава.

След почивката "моряците" първи обстрелваха противниковата врата. Анатоли Господинов улови удар на Николай Златев. Възпитаниците на Илиан Илиев се задоволиха с владението на топката, до края на двубоя, и се поздравиха с успеха.

Черно море се изкачи до 4-ото място в класирането с актив от 18 точки. Арда заема 11-ата позиция в подреждането с 9 пункта.