Черно море започва защитата на Купата на България срещу Миньор 2015

Шампионът Рилски спортист ще премери сили с Академик Бултекс.
Носителят на Купата на България по баскетбол за мъже за 2025-а г. Черно море Тича ще се изправи срещу Миньор 2015 на четвъртфиналите в надпреварата тази година. Това отреди тегленият в зала "Триадица" в София жребий.
Останалите четвъртфинали противопоставят домакина Балкан срещу Спартак Плевен, шампионът Рилски спортист срещу Академик Бултекс 99 и Берое срещу Локомотив Пловдив.
Финалната осмица на турнира ще се проведе в периода от 19 до 22 февруари в "Арена Ботевград". Билети се продават на клубния уебсайт на Балкан.
Програма за Финалната осмица:
Четвъртфинали
19 февруари (четвъртък)
16:00 Берое Стара Загора - Локомотив Пловдив
19:00 Рилски спортист - Академик Бултекс 99
20 февруари (петък)
16:00 Балкан - Спартак Плевен
19:00 Миньор 2015 - Черно море Тича
Полуфинали
21 февруари (събота)
16:00 Берое Стара Загора/Локомотив Пловдив - Рилски спортист/Академик Бултекс 99
19:00 Балкан/Спартак Плевен - Миньор 2015/Черно море Тича
Финал - 22 февруари (неделя) от 18:00 часа