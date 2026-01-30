Черно море започва защитата на Купата на България срещу Миньор 2015

Носителят на Купата на България по баскетбол за мъже за 2025-а г. Черно море Тича ще се изправи срещу Миньор 2015 на четвъртфиналите в надпреварата тази година. Това отреди тегленият в зала "Триадица" в София жребий.

Останалите четвъртфинали противопоставят домакина Балкан срещу Спартак Плевен, шампионът Рилски спортист срещу Академик Бултекс 99 и Берое срещу Локомотив Пловдив.

Финалната осмица на турнира ще се проведе в периода от 19 до 22 февруари в "Арена Ботевград". Билети се продават на клубния уебсайт на Балкан.

Програма за Финалната осмица:



Четвъртфинали

19 февруари (четвъртък)

16:00 Берое Стара Загора - Локомотив Пловдив

19:00 Рилски спортист - Академик Бултекс 99

20 февруари (петък)

16:00 Балкан - Спартак Плевен

19:00 Миньор 2015 - Черно море Тича

Полуфинали

21 февруари (събота)

16:00 Берое Стара Загора/Локомотив Пловдив - Рилски спортист/Академик Бултекс 99

19:00 Балкан/Спартак Плевен - Миньор 2015/Черно море Тича

Финал - 22 февруари (неделя) от 18:00 часа