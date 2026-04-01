Почина големият композитор Михаил Белчев
Честит рожден ден на Магдалена Малеева

Една от най-ярките фигури в историята на българския тенис навършва днес 51 години.

Капитанът на България за „Били Джийн Кинг къп" Магдалена Малеева празнува днес своя рожден ден.

Магдалена Малеева е една от най-ярките фигури в историята на българския тенис. В своята впечатляваща кариера тя достига до №4 в световната ранглиста на WTA и записва участие на три Олимпийски игри – в Барселона, Атланта и Атина. Като състезател на националния отбор за „Фед къп" тя има значителен принос с общо 41 изиграни мача, от които 24 победи.

Сред големите ѝ успехи се открояват спечелените 11 титли на сингъл (10 WTA и 1 ITF) и шест на двойки (5 WTA и 1 ITF), както и триумфите ѝ в Москва през 1994, 1995 и 2002 година. Победата ѝ в Бирмингам през 2003 г. я нарежда сред малкото тенисистки, печелили титли на всички основни настилки. Паметни остават и успехите ѝ над едни от най-големите имена в световния тенис, като Винъс Уилямс, Амели Моресмо и Линдзи Дейвънпорт.

След края на активната си състезателна кариера Магдалена Малеева продължава да допринася за развитието на обществото и спорта в България. Тя активно се занимава с екологични инициативи чрез „Горичка", участва в създаването на Тенис клуб „Малееви" в София и развива дейност в сферата на биопроизводството.

През 2011 и 2012 година е в челната десетка на класацията за най-влиятелни жени в България. През юли 2015 година Малеева, заедно с Рене Стъбс, печели Уимбълдън при ветераните.

През юли 2004 г. се омъжва за дългогодишния си приятел Любомир Ноков. Имат три деца – Юлия, родена през юни 2007 г., Марко, роден през декември 2008 г., и Нина, родена през август 2012 г.

Нейният принос към българския тенис и обществото е пример за отдаденост, професионализъм и вдъхновение за бъдещите поколения.

"УС на БФТ отправя към Магдалена Малеева най-топли и сърдечни пожелания за крепко здраве, късмет, щастие и много успехи", написаха от БФ по тенис на официалния си сайт.

Магдалена Малеева в предаването "Зала на славата"
11 февруари: Денят, в който Магдалена Малеева разплака Мартина Навратилова в последния ѝ мач в Чикаго
