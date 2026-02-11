Четири българки на старт в индивидидуалното състезание в биатлона на 15 км, гледайте по БНТ 1 и БНТ 3

Нечовешка издръжливост, брилянтна техника, съвършена прецизност и могъща психика – умения, на които ще се насладим в първия индивидуален старт на дамите в биатлона на Зимните олимпийски игри.

Женският елит се впуска в битка за място в историята в най-трудната дисциплина – 15 км индивидуално.

Сред тях са и четири българки – Милена Тодорова, Лора Кристова, Мария Здравкова и Валентина Димитрова ще се опитат да стоплят сърцата ни през мразовития февруари.

Гледайте състезанието днес от 15:10 ч. по БНТ 1 и БНТ 3.