Кулминацията при танцовите двойки в ефира на БНТ 1

Танцовите двойки ще разпределят втория комплект медали в олимпийския турнир по фигурно пързаляне в Милано/Кортина.

Ще успеят ли трикратните световни шампиони Мадисън Чок и Евън Бейтс да донесат второ злато на Съединените щати или олимпийският шампион от Пекин 2022 Гийом Сизерон с новата си партньорка Лоранс Фурние Бодри ще развалят плановете на американците?

Вижте в прякото предаване на БНТ 1 днес от 22:00 часа.