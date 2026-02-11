БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Кулминацията при танцовите двойки в ефира на БНТ 1

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:32 мин.
Спорт
Запази

Европейските шампиони Лоранс Фурние Бодри и Гийом Сизерон от Франция спечелиха ритмичния танц. В сряда предстои волната програма, след която ще бъдат излъчени медалистите.

френската двойка лоранс фурние бодри гийом сизерон поведе ритмичния танц милано кортина
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Танцовите двойки ще разпределят втория комплект медали в олимпийския турнир по фигурно пързаляне в Милано/Кортина.

Ще успеят ли трикратните световни шампиони Мадисън Чок и Евън Бейтс да донесат второ злато на Съединените щати или олимпийският шампион от Пекин 2022 Гийом Сизерон с новата си партньорка Лоранс Фурние Бодри ще развалят плановете на американците?

Вижте в прякото предаване на БНТ 1 днес от 22:00 часа.

#Милано/Кортина 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край
1
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични...
Трагедията "Петрохан": Пред БНТ говори мъжът, открил кемпера на Ивайло Калушев край връх Околчица
2
Трагедията "Петрохан": Пред БНТ говори мъжът, открил...
Искат изслушване на службите в парламента по случая "Петрохан"
3
Искат изслушване на службите в парламента по случая...
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е невинен, потресена съм
4
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е...
Прокуратурата разкри още подробности по случая "Петрохан"
5
Прокуратурата разкри още подробности по случая "Петрохан"
Разследването сочи: Двойно убийство и самоубийство в кемперa на "Околчица"
6
Разследването сочи: Двойно убийство и самоубийство в кемперa на...

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
2
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
3
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
4
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
5
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
6
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...

Още от: Други спортове

Интрига до последната стотна: Гледайте супергигантския слалом при мъжете по БНТ 3
Интрига до последната стотна: Гледайте супергигантския слалом при мъжете по БНТ 3
Четири българки на старт в индивидидуалното състезание в биатлона на 15 км, гледайте по БНТ 1 и БНТ 3 Четири българки на старт в индивидидуалното състезание в биатлона на 15 км, гледайте по БНТ 1 и БНТ 3
Чете се за: 00:37 мин.
Гледайте Словакия - Финландия от олимпийския турнир по хокей на лед по БНТ 3 Гледайте Словакия - Финландия от олимпийския турнир по хокей на лед по БНТ 3
Чете се за: 00:35 мин.
Спортни новини 10.02.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 10.02.2026 г., 20:50 ч.
Владимир Илиев: Трагедия, все едно бях друг човек на стрелбището Владимир Илиев: Трагедия, все едно бях друг човек на стрелбището
Чете се за: 01:57 мин.
Спортни новини 10.02.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 10.02.2026 г., 12:25 ч.

Водещи новини

Трагедия в Канада: Седем жертви на стрелба в гимназия
Трагедия в Канада: Седем жертви на стрелба в гимназия
Чете се за: 01:10 мин.
По света
След консултациите при президента: Предстои Илияна Йотова да избере служебен премиер След консултациите при президента: Предстои Илияна Йотова да избере служебен премиер
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Заради завишени сметки за ток: Енергийният министър и шефът на КЕВР на изслушване в парламента Заради завишени сметки за ток: Енергийният министър и шефът на КЕВР на изслушване в парламента
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Разследването по случаят „Петрохан“ продължава Разследването по случаят „Петрохан“ продължава
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Заради случаят "Петрохан": Опозицията иска изслушване на...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
След големия пожар - започва разчистването на Пирин
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Нетаняху във Вашингтон: Иран в центъра на дискусиите
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Облачна сутрин, слънчев следобед и дъждовен край на седмицата
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ