Интрига до последната стотна: Гледайте супергигантския слалом при мъжете по БНТ 3

Шеметното състезание е на 11 февруари, а прякото предаване по БНТ 3 стартира в 14:25 ч.
Програмата в алпийските ски на Зимните олимпийски игри продължава с още едно зашеметяващо състезание - супергигантският слалом при мъжете.
Майсторите в дисциплината ще направят всичко по силите си, за да стигнат до медалите в Бормио.
Марко Одермат за пореден път е големият фаворит, но австрийците и италианците със сигурност искат да го възпрат.
Всичко това предвещава интрига до последната стотна.
Гледайте интригуващото състезание, днес от 12:25 по БНТ 3!