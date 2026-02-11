Интрига до последната стотна: Гледайте супергигантския слалом при мъжете по БНТ 3

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Шеметното състезание е на 11 февруари, а прякото предаване по БНТ 3 стартира в 14:25 ч.

изключителен марко одермат спечели гигантския слалом аделбоден пета поредна година
Програмата в алпийските ски на Зимните олимпийски игри продължава с още едно зашеметяващо състезание - супергигантският слалом при мъжете.

Майсторите в дисциплината ще направят всичко по силите си, за да стигнат до медалите в Бормио.

Марко Одермат за пореден път е големият фаворит, но австрийците и италианците със сигурност искат да го възпрат.

Всичко това предвещава интрига до последната стотна.

Гледайте интригуващото състезание, днес от 12:25 по БНТ 3!

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Четири българки на старт в индивидидуалното състезание в биатлона на 15 км, гледайте по БНТ 1 и БНТ 3 Четири българки на старт в индивидидуалното състезание в биатлона на 15 км, гледайте по БНТ 1 и БНТ 3
Чете се за: 00:37 мин.
Гледайте Словакия - Финландия от олимпийския турнир по хокей на лед по БНТ 3 Гледайте Словакия - Финландия от олимпийския турнир по хокей на лед по БНТ 3
Чете се за: 00:35 мин.
Кулминацията при танцовите двойки в ефира на БНТ 1 Кулминацията при танцовите двойки в ефира на БНТ 1
Чете се за: 00:32 мин.
Вера Асенова: Алберт Попов е способен да донесе медал Вера Асенова: Алберт Попов е способен да донесе медал
Чете се за: 02:17 мин.
Украински състезател по скелетон излезе с каска, изобразяваща лица на загинали във войната атлети Украински състезател по скелетон излезе с каска, изобразяваща лица на загинали във войната атлети
Чете се за: 01:00 мин.

Трагедия в Канада: Седем жертви на стрелба в гимназия
Трагедия в Канада: Седем жертви на стрелба в гимназия
Чете се за: 01:10 мин.
По света
След консултациите при президента: Предстои Илияна Йотова да избере служебен премиер След консултациите при президента: Предстои Илияна Йотова да избере служебен премиер
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Заради завишени сметки за ток: Енергийният министър и шефът на КЕВР на изслушване в парламента Заради завишени сметки за ток: Енергийният министър и шефът на КЕВР на изслушване в парламента
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Разследването по случаят „Петрохан“ продължава Разследването по случаят „Петрохан“ продължава
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Заради случаят "Петрохан": Опозицията иска изслушване на...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
След големия пожар - започва разчистването на Пирин
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Нетаняху във Вашингтон: Иран в центъра на дискусиите
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Облачна сутрин, слънчев следобед и дъждовен край на седмицата
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
