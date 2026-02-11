Интрига до последната стотна: Гледайте супергигантския слалом при мъжете по БНТ 3

Програмата в алпийските ски на Зимните олимпийски игри продължава с още едно зашеметяващо състезание - супергигантският слалом при мъжете.

Майсторите в дисциплината ще направят всичко по силите си, за да стигнат до медалите в Бормио.

Марко Одермат за пореден път е големият фаворит, но австрийците и италианците със сигурност искат да го възпрат.

Всичко това предвещава интрига до последната стотна.

Гледайте интригуващото състезание, днес от 12:25 по БНТ 3!