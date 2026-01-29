Четвърти пореден финал за Арина Сабаленка на Australian Open

Световната №1 Арина Сабаленка се класира за финала на Australian Open за четвърта поредна година. Тенисистката от Беларус не остави шансове на Елина Свитолина (Украйна) и я победи с 6:2, 6:3 след едва 76 минути игра на „Род Лейвър Арена“. По този начин Сабаленка се класира за финала без загубен сет.

„Не мога да повярвам, честно казано. Невероятно постижение, но работата ми не е свършена. Супер щастлива съм от победата и че минах през този труден опонент. Тя играе страхотен тенис, нямаше загуба от началото на годината“, коментира Сабаленка в интервюто на корта.

Нейната съперничка в съботния дуел за трофея ще бъде определена от срещата между Джесика Пегула (САЩ) и Елена Рибакина (Казахстан). Беларускинята спечели трофея през 2023 и 2024 г., но отстъпи миналия сезон пред Мадисън Кийс.

Сабаленка става и едва втората в историята след Мартина Хингис, която достига до четири последователни финала в Мелбърн.

„Гледах играта на Свитолина, беше невероятна досега и знаех, че трябва да я настъпя и да я поставя под по-голямо напрежение. Играх невероятен тенис и съм щастлива, че спечелих в два сета. Изключително горда съм с постигнатото от мен“, добави световната №1.

Сабаленка приключи срещата с положителен баланс на печеливши удари / непредизвикани грешки – 29:15. При Свитолина показателите далеч не бяха толкова добри – 12:17.

Общо в срещата световната №1 спечели 65 точки срещу 46 за опонентката ѝ от Украйна.



